Lidé se diví, že vlci v Krkonoších nejsou plaší. Nekrmte je, radí zoologové

Nejčetnější pozorování jednotlivých zvířat či menších skupin jsou z oblasti mezi Mladými Buky, Janskými Lázněmi a Rudníkem. Zoologové Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) všechna pozorování prověřují a jsou ve spojení se specialisty z Mendelovy univerzity v Brně.

„Řadu lidí zaráží, že se někteří pozorovaní vlci chovají obezřetně, ale ne plaše. Podle specialistů na vlčí etologii je takovéto chování popisováno u mladých vlků, kteří opustili smečku a nemají ještě zkušenosti dospělých jedinců. Až zestárnou, jejich smělé chování ustane,“ uvedl mluvčí parku Radek Drahný.

Na blízká setkání vlků s lidmi se zaměřuje v osmi evropských zemích mezinárodní projekt Life Wild Wolf. V Česku jej koordinuje Miroslav Kutal z Mendelovy univerzity, který posuzoval i aktuální pozorování.

„Vlci dnes žijí v celé Evropě včetně některých hustě zabydlených oblastí, jako je Itálie nebo Německo. Setkání lidí a vlků jsou tedy pochopitelně stále častější, a to i v Česku. Pozorování vlků na 30 až 40 metrů nejsou zcela běžná, a je proto nutné jim věnovat zvýšenou pozornost. V případě, že by se ukázalo, že vlci přítomnost lidí vyhledávají cíleně, například z důvodu, že u člověka očekávají potravu, bylo by to potenciálně rizikové chování a jsme připraveni zasáhnout,“ řekl Kutal.

Trochu víc zvídaví

„V případě vlků z okolí Rudníku se však zatím zdá, že to skutečně jsou smělí, trochu zvídaví dospívající jedinci, kteří člověka ignorují, ale nevyhledávají – jen okamžitě neprchají, pokud se ocitnou v jeho přítomnosti. V okolí míst pozorování jsme dohledali několik zbytků starších kořistí srnce, zatím vše tedy nasvědčuje tomu, že se živí svou přirozenou potravou,“ uvedl Miroslav Kutal.

Svědci mohou hlásit pozorování Ochranáři žádají veřejnost o hlášení každého pozorování vlků v Krkonoších. Potřebují informaci o místě setkání, ideálně s GPS souřadnicemi nebo puntíkem v nějaké mapové aplikaci, přesné datum, čas a poznatky o chování pozorovaného vlka. Hlášení mohou svědci zasílat emailem na info@krnap.cz nebo přes aplikaci Facebook.

Ochranáři radí, že je třeba být při setkání s vlkem obezřetný. Snížená míra plachosti neznamená, že se jedná o ochočené zvíře, stále jde o vrcholového predátora. Návštěvníci Krkonoš by měli nechat psy na vodítku. Doporučují také, aby turisté či boudaři vlky nekrmili.

„Při setkání s vlkem je nutné ponechat mu únikový prostor. Neuzavřít mu možnost prchnout. Nebojte se. Zvíře nejprve z dálky zkoumá, zda pro něj představujete hrozbu. Chcete-li ho zaplašit, stačí tlesknout rukama, hlasitěji promluvit, aby vás vlk slyšel a uvědomil si, že jste člověk,“ radí.

Vlk byl v Krkonoších vyhuben v první polovině 19. století, od roku 2018 se sem opět začíná vracet. Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji byl již dříve potvrzen na Broumovsku, kde se vlci šíří od roku 2015 a již tvoří tři smečky, a také v Orlických horách.

Podle výzkumů se vlci živí z 98 procent divokými zvířaty a snižují jejich vysoké počty, zejména na Broumovsku však působí škody farmářům. Ti žádají opakovaně jejich odstřel, státní ochrana přírody je však odkazuje, ať lépe zabezpečí pastviny.