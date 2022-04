Na daňky v oboře znovu zaútočili vlci, roztrhali hlavně březí samice

Vlci se podhrabali pod oplocenou oborou stejně jako v červnu 2019, kdy chovatelům roztrhali deset daňků z devatenáctičlenného stáda. V noci na dnešek jejich řádění nepřežilo opět devět či deset kusů ze stejně početného stáda.

„Přestože jsem udělal opatření, dal jsem kolem obory plotový koberec, kolem celého plotu jsem ukotvil ještě plot na zem naležato. Stejně si našli místo, podhrabali se a pozabíjeli zase hlavně matky,“ vypráví zdrceně chovatel Jiří Kučera.

Zkázu v oboře objevil v pátek odpoledne, když se po práci vydal na kontrolní pochůzku. Vlci mu zabili největšího daňka a osm březích samic, které v sobě měly plod.

„Muselo se to stát v noci, je to nezaschlé, ale svoji práci už odvedli krkavci, kteří na to měli celý den,“ popisuje chovatel daňků. Škody odhaduje na sto tisíc korun, když nepočítá nenarozená mláďata. Na kompenzace od státu ale nemá nárok, což zjistil po útoku před dvěma lety.

„Daněk není z hlediska náhradové vyhlášky hospodářské zvíře,“ vysvětluje trpce Kučera. „Pojišťovna to neplatí ani nepojistí, nikdo vám nedá nic.“

Manželé daňky chovají v oboře na úpatí Vraních hor už pět let. „Oba dva se věnujeme myslivosti, daňky chováme pro vlastní zábavu, chodí se na ně dívat i známí a lidé, které u nás ubytováváme. Víme, že vlci ve Vraních horách jsou, ale co máme dělat. Oboru jsme zabezpečili a stejně se do ní dostali,“ řekla po minulém útoku Dana Kučerová.

Do Vraních hor vlci přišli ze sousedního Broumovska, kde se v roce 2015 po staletích objevil první pár. Loňské mapování výskytu vlka obecného na Broumovsku a okolí potvrdilo výskyt tří smeček. V regionu by se mohlo vyskytovat 18 až 24 jedinců.

Farmáři na Broumovsku si stěžují, že vlci útočí na jejich stáda. I podle Lesnicko dřevařského vzdělávacího institutu se útoky vlků na Broumovsku opakují a nabývají na intenzitě. Agentura ochrany přírody a krajiny radí, aby si chovatelé zabezpečili stáda elektrickými ohradníky.