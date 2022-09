Farmáři vezli Náchodem zabité ovce. Protestovali proti vlkům i politikům

Mrtvé ovce na valníku pocházejí z velké farmy chovatele Jana Šefce v Lachově. V Náchodě je ukázal, než je dá odvézt do kafilerie.

„Poslední útok byl ze soboty na neděli. Stáda necháváme hlídat hlídačem. Na jedné pastvině hlídač vyháněl vlka a ve stejnou dobu na druhé pastvině o tři kilometry dál v Teplicích nad Metují začali vlci útočit a zabili 22 kusů,“ popsal pro iDNES.cz Jan Šefc.

„Není to jen v nějaké období roku, trvá to pořád. Ochranáři pro to nic nedělají, radí nám nesmysly, které nefungují, což už sami uznávají. Řešení není. V celé Evropě to nefunguje, tak co chtějí vymýšlet? Musí to začít střílet, a politici se k tomu bojí dát povel. Stejně k tomu někdy dojde, jen se čeká, než to tady vyhubí venkov,“ řekl farmář.

Průvod bere jako poslední upozornění před tím, než se s podobným nákladem vydá až na ministerstvo životního prostředí, které podle jeho názoru zůstává nečinné.

„Nízké částky za odškodnění, o ty nejde. Nám vadí, že tu vlci žerou ovce. Peníze nepotřebujeme, my si je dokážeme vydělat. Tyhle ovce tu mohly sedm let žít a vydělat mi 240 tisíc, a stát mi za ně smrkne 40 tisíc,“ poznamenal.

Traktor s valníkem a mrtvými ovcemi vyrazil od nádraží přes okružní křižovatky po Pražské ulici na Masarykovo náměstí. V průvodu šli zemědělci s kyticemi i vidlemi. Na transparentech na voze byly nápisy „Vlk bezcitný vrah“ či „Pastevectví v ohrožení“.

Jde o další z protestů farmářů. Šelmy se vrátily na Broumovsko v roce 2015 po 250 letech od vyhubení, od Krkonoš po Orlické hory již žijí ve třech smečkách. Na farmách na Broumovsku jsou v republice opakovaně škody nejvyšší, stát za ně platí náhrady. Vlk je chráněn jako zvláště chráněný živočich.

Vlci podlezli oplocení

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR eviduje za letošek na území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Broumovsko 75 zvířat usmrcených po napadení vlky.

„V září se dva útoky udály v Teplicích nad Metují a jeden v Šonově. Celkem při nich bylo vlky usmrceno, případně dodatečně utraceno chovateli, 16 zvířat, to se ale ještě může změnit podle úspěšnosti léčení zraněných ovcí. Při posledním útoku to bylo 10 uhynulých a dalších 10 zraněných. Tyto uvedené škody byly v ohradách, které jsou pro vlky dobře dostupné. V jednom případě je ohrada bez elektrického proudu a prokázali jsme její podlezení. V druhém případě je ohrada pod napětím, ale rozestupy vodičů umožňují její prolezení,“ uvedl zoolog Správy CHKO Broumovsko Petr Kafka.

„Období konce léta a podzimu je tradičně časem zvýšených útoků na stáda, letošní rok se zatím nijak nevymyká,“ poznamenal Kafka.

Podle vedoucí Správy CHKO Hany Heinzelové je nevhodnější ochranou stád kombinace elektřiny, oplocení a psa, může být účinná až z 85 procent. Dotace do investic například na oplocení momentálně farmáři čerpat nemohou, měla by se teprve otevřít nová výzva.

„V současné době bolestně chybí finance pro chovatele, kterými by pokryli zvýšené náklady, ale resort již připravuje úhradovou vyhlášku. Ta by měla být účinná zřejmě příští rok. Jde o peníze například na zabezpečení psů, veterinární ošetření, opakované kontroly plotů nebo peníze pro pracovníky, kteří třeba přehánějí stáda do košárů,“ uvedla Hana Heinzelová.

Pětice chovatelů z Broumovska se v posledních letech neúspěšně domáhala regulace vlků u soudů. Chtěli žalobami přimět Ministerstvo životního prostředí, aby nechalo regulovat vlčí populaci pomocí nové právní úpravy. Neuspěli u nižších soudů, v dubnu 2021 jejich stížnost odmítl i Ústavní soud.

„Soud je již passé, protest míří na politiku. Je to i upozornění pro veřejnost, kam může vést podpora návratu vlků,“ upozornil chovatel ovcí a starosta Vernéřovic Tomáš Havrlant.

Ochranáři v dubnu oznámili, že se u Heřmánkovic na Broumovsku našlo tělo vlka, který byl zřejmě zastřelen. Pitva podle zoologa Kafky potvrdila, že jde o zastřeleného vlka. Pachatele se zatím nepodařilo usvědčit.