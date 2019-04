Zámek v Novém Městě upravil obranný val s alejí, jenž pamatuje Švédy

17:19 , aktualizováno 17:19

Už od května se návštěvníci zámku rodiny Bartoňů-Dobenínů v Novém Městě nad Metují podívají do části zahrady, která byla několik let nepřístupná. Po obnově se otevře bývalý obranný val s lipovou alejí mezi zámkem a věží Zázvorkou s výhledy do okolí. Zámek přivítá návštěvníky poprvé 6. dubna.