Nový most ve Svinarech je konečně otevřený, naředí dopravu kolem Hradce

17:03 , aktualizováno 17:03

Po roce demoličních a stavebních prací je znovu otevřený důležitý most ve Svinarech přes Orlici u Hradce Králové. Nová konstrukce nahradila původní Most plukovníka Šrámka, který byl 111 let starý. Jeho nástupce umožní díky dvěma jízdním pruhům plynulejší dopravu.