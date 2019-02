V kraji je 140 mostů ve špatném stavu, opravy budou stát stovky milionů

Zřícení trojské lávky v Praze, náhle uzavřený most ve Svinarech, tragédie v italském Janově, kde zahynuly desítky lidí, ale i výčet 126 rizikových staveb na českých dálnicích a silnicích první třídy, to vše přispělo k tomu, že se stav mostů začal sledovat zvlášť ostře i v Královéhradeckém kraji.

Dříve poněkud okrajová záležitost se dostala mezi priority, výsledkem jsou stovky kontrol a jak se dalo čekat, i odhalení velkého množství mostů, jejichž stav je přinejmenším špatný.

V majetku kraje jich je 872. Sice 735 z nich je v uspokojivém stavu, jenže prohlídky prokázaly, že dalších 105 spadá do kategorie V, tedy „špatný“. Dalších 30 je velmi špatných a jeden dokonce je v havarijním stavu.

MF DNES má k dispozici podrobnou tabulku problémových krajských mostů ve správě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), podle ní sice žádné dílo není vyloženě havarijní, avšak šest je špatných. Do tří let musí projít nejrůznějšími druhy oprav 22 mostů.

Na území kraje je v majetku státu a hejtmanství 142 mostů, jejichž stav je nevyhovující, opravy si vyžádají stovky milionů korun.

„Pochopitelně mě znepokojuje, že ve stavu velmi špatném máme zhruba 30 mostů a ve stavu špatném dalších 106, což znamená, že bychom se jim měli intenzivně věnovat. Už minulý rok jsme avizovali, že chceme zintenzivnit kontroly a údržbové práce. Tato problematika je aktuální v celé republice bez ohledu na to, že spouštěčem byla mimořádná událost v Praze,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Martin Červíček (ODS).

Podle něj se jen loni uskutečnilo 964 prohlídek, z toho hlavních bylo 264 a mimořádných 10.

Nadjezd brzdí nevyjasněné majetkové záležitosti

„To je oproti roku 2017 podstatné zvýšení. V současnosti evidujeme 110 mostů, které chceme zrekonstruovat. Dalších 80 je vytipováno pro neinvestiční opravy, jako jsou výměny závěrů nebo opravy odvodňovacího a zádržného systému nebo říms. Budeme usilovat o to, aby se tyto počty meziročně zvyšovaly,“ upřesnil Červíček.

Stav mostů v Hradeckém kraji celkem: 872

uspokojivý: 735

špatný: 106

velmi špatný: 30

havarijní: 1 Stav mostů v okresech Hradec Králové: 26 špatných, 4 velmi špatné

Jičín: 17 špatných, 3 velmi špatné, 1 havarijní

Náchod: 13 špatných, 5 velmi špatných

Rychnov nad Kněžnou: 25 špatných, 11 velmi špatných

Trutnov: 24 špatných, 7 velmi špatných

Příkladem opravdu velmi náročné rekonstrukce, kterou navíc brzdí nevyjasněné majetkové záležitosti a spory, může být nadjezd nad Gočárovým okruhem u hradeckého fotbalového stadionu. Dílo staré necelých 40 let potřebuje opravu nutně, což je zřejmé i z laické prohlídky.

Z betonové konstrukce vylézají zpevňující dráty a je tu takové vlhko, že se tu tvoří betonové krápníkové útvary - stalaktity shora dolů i stalagmity rostoucí opačným směrem. Jenže místo urychlené opravy odhadem za 60 milionů korun se vše zadrhlo.

„Jsme připraveni nadjezd převzít do své správy, protože je součástí silnice, která je krajská. Současně jsme připraveni se mu věnovat i z hlediska stavebních a údržbových prací. Jenže nejdříve by se muselo přihlásit k vlastnictví město a vzápětí jej předat. Doufáme, že nové vedení města to pochopilo a bude efektivnější,“ pokáral Červíček hradeckou radnici.

Nejhorší most je v Železnici, opraví ho zřejmě do dvou let

Hradecký nadjezd je oproti jiným ještě v relativním pořádku. V havarijním stavu je most v Železnici na Jičínsku. Sice se po něm stále může jezdit, značka však upravila jeho nejvyšší přípustné zatížení. Pokud při stavebním řízení nebudou komplikace, rekonstrukce se uskuteční do dvou let.

V kategorii VI (velmi špatný) se nachází 30 mostů, mezi nejproblematičtější patří také stavby v Třebechovicích, Týništi, Velké Úpě a hned tři v Deštném v Orlických horách. Nejvíce velmi špatných mostů se nachází na Rychnovsku (11), naopak nejméně jich je na Jičínsku (3).

Hejtmanství pro letošní rok plánuje 11 nutných oprav za celkem 112 milionů korun. V loňském roce sice mohlo počítat se 150 miliony, ale hned 79 milionů spolykal zcela nový most v hradecké čtvrti Svinary, který se v květnu konečně otevře.

Z investičního seznamu ŘSD vyplývá, že do roku 2021 se pustí do 22 krajských mostů na silnicích první třídy. V některých případech bude nutná demolice a stavba nových. S tímto řešením se počítá v Dolní Kalné, Hertvíkovicích, Kopidlně, Pilníkově, Rudníku nebo v Trutnově-Volanově.

Už v dubnu začne jedna z nejkomplikovanějších a nejdražších akcí: kontrola ukázala, že definitivně dosloužil nadjezd v Hořicích na hlavním tahu z Hradce Králové na Jičín. Stavba nového vyjde asi na 270 milionů korun a bude trvat přinejmenším rok a půl.

Tak vypadají některé hradecké mosty odspodu: