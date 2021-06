Stát chystá podporu pro venkovské obchody, Havlíček jim chce dát 100 tisíc

Udržet život na venkově má projekt ministerstva průmyslu a obchodu nazvaný Obchůdek 2021+. Prostřednictvím krajů bude poskytovat stotisícovou dotaci obcím, které o ni zažádají a splní dvě základní podmínky. Na cestě po východních Čechách v sobotu záměr přiblížil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.



„Chceme zmapovat koloniály napříč republikou a část z nich podpořit. Ministerstvo jim bude dávat 100 tisíc korun přes kraje, které k tomu ještě mohou další peníze přidat. Podstata míří k tomu, abychom udrželi základní obslužnost malých obcí do tisíce obyvatel, kde je jediná prodejna, aby zejména starší lidé nebo maminky s dětmi nemuseli jezdit pro každou drobnost do města,“ uvedl Havlíček, který v sedm hodin ráno zahájil víkendové návštěvy obchodů a jednání s jejich provozovateli v Častolovicích na Rychnovsku.

„Alokovali jsme na to řádově desítky milionů korun ročně a stovky milionů v horizontu několika let. Jsme však připravení poskytnout i další zdroje. V každém případě to chceme spustit na podzim. Během 14 dnů záměr projedná vláda a na podzim se začne vyplácet,“ dodal ministr.



Nedostatek příjmů i personálu

Malé vesnické obchody trápí zejména ekonomika a personální stavy. „Celý ekonomický problém malých prodejen je v tom, že nejsou schopné pokrýt ani náklady na obsluhu, tedy na jednoho až dva prodavače. Při současné úrovni mezd v obchodě nikdo nechce pracovat,“ popsal Miloslav Hlavsa, ředitel obchodního družstva Konzum Ústí nad Orlicí, pod které spadá stovka prodejen včetně té častolovické.

Část z nich, necelé tři desítky, už nyní dotují obce či kraj. „Přestože mzdové náklady nejsou v porovnání s jinými odvětvími na vysoké úrovni, tyto obchody na platy nevydělají a bez veřejné finanční dotace se dlouhodobě provozovat nedají. Pokud nechceme dopadnout jako v západní Evropě, kde v malých obcích vůbec nejsou, musí existovat elementární podpora,“ dodal Hlavsa.

Častolovice přitom mají více než tisíc obyvatel a malé prodejny tam jsou tři. I takové obchody by si podle ministra podporu zasloužili.



„Chceme najít ještě další model pro jejich udržení i v obcích, kde jich je více. Faktem je, že celá řada z nich není zisková. Jde zejména o družstevní prodejny. Družstva jsou schopna je nějakou dobu udržet nad vodou, ale otázka je, jak dlouho. Když dokážeme dát 29 miliard korun ročně na podporu fotovoltaiky a podpořit pár set či tisíc podnikatelů, proč bychom nemohli naprosto zlomkovou částkou pomoci obslužnosti venkova,“ ptal se Havlíček.

Nový způsob výstavby obchodů

V Častolovicích ho zaujalo, že je tamní prodejna složená z kontejnerů: „Je to rychlé a elegantní, dá se to dělat na míru potřebám obcí a snadno to postavit i tam, kde nemají možnost mít kamenný obchod. Problém je v tom, že třeba tento obchůdek je krásně udělaný, ale pořád je ztrátový. Modulární obchody bychom mohli podpořit na investiční úrovni a dát jim podporu na výstavbu. Dovedu si ji představit třeba ve výši dvaceti procent nákladů.“

V Častolovicích vznikla modulární prodejna z kontejnerů před třemi lety na volném prostranství v centru obce. Objekt je ale v případě potřeby možné kamkoliv přemístit.

„Nebyly tady žádné klasické potraviny, jen dvě večerky. Podobných obchodů máme zatím sedm, tato jediná je ve vlastnictví obce. My jsme dodali know-how, vybavení a zajistili provoz. Kvůli budoucí výstavbě v těchto místech se počítá s tím, že se časem přestěhuje o 150 metrů dál na vhodnější místo, což se za pomoci jeřábu poměrně jednoduše zvládne,“ přiblížil Hlavsa.



Ministr Havlíček v sobotu ve východních Čechách navštívil celkem pět prodejen převážně v malých vesnicích. Překvapilo ho například zastoupení regionálních produktů v sortimentu obchodů. „Třeba v Dřevíkově, kde žije snad sto obyvatel, provozuje obchůdek tamní úřad, který ho dotuje zhruba 100 tisíci korunami ročně. Pokud by dostala naši podporu, tak je to zachrání,“ popsal Havlíček a připomněl, že ministerský projekt je pilotní a detaily se ještě dolaďují.

Každopádně o podporu nebudou žádat majitelé či provozovatelé obchodů, ale obce. „Potřebujeme všechno otestovat. Naším cílem je, aby peníze dostaly opravdu všechny prodejny, respektive obce do tisíce obyvatel, kde žádná jiná není. Každý starosta má sám zájem, aby obec fungovala, a ví nejlépe, co tam lidé potřebují,“ míní ministr.

Cílem resortu je zabezpečení sociální obslužnosti obce. „Buď v malých obcích obchody udržíme, anebo tam nebudou. Nezaplatí to všechny náklady, je to drobný příspěvek. Dotace samozřejmě není ideální řešení, ale když stát dává stovky miliard korun do průmyslu, na inovace či na investice, což jsou různé formy dotací, proč by se nemohly dát stovkám až tisícům malých prodejen, které díky tomu přežijí,“ zakončil návštěvu Havlíček.