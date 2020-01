Plzeňský kraj dá letos na udržení venkovských prodejen tři miliony

O dotaci mohou žádat obce do 500 obyvatel nebo také obce do tisíce obyvatel, pokud se jedná o prodejny v jejich částech, kde žije do 250 lidí.

V malých sídlech bývá chod prodejen často ztrátový. Proto se leckde samy obce ujaly provozování obchodů nebo přispívají na jejich chod odpouštěním nájemného či úhradou energií. Od roku 2018 finanční pomoc nabízí také kraj.

Toho využila například Dražeň na severním Plzeňsku. Obec, kde žije zhruba 150 lidí, už před více než deseti lety začala prodejnu provozovat, aby nezanikla. „Je v budově, která patří obci. Z dotace hradíme část nákladů na energie a část odměny prodavačky,“ řekla starostka Marie Koderová. Dražeň loni od hejtmanství na provoz obchodu dostala 37 tisíc.

Obec se provozování obchodu před lety ujala, aby si místní mohli koupit alespoň základní sortiment.

„Aby nemuseli dojíždět například pro pečivo. V malých vesnicích hrají navíc prodejny společenskou roli. Jsou to místa, kde se lidé potkávají a prohodí mezi sebou pár slov,“ vysvětluje starostka.

Obchody na vesnicích hrají i společenskou roli

V Dražni v minulosti obchod v prostorách bývalé školy provozovala Jednota, pak zemědělské družstvo. Po nich to zkusili i soukromí podnikatelé. Jednalo se ale o ztrátovou činnost a obchod se měl zavřít.

„To jsme nechtěli, a proto jej převzala obec,“ líčí Marie Koderová.

Náměstek hejtmana Ivo Grüner řekl, že pro malé obce není snadné chod prodejen z vlastních rozpočtů zajistit. „Některé obce mají víc malých částí. Není dobré, když musí zejména senioři kvůli základním potravinám jezdit jinam,“ sdělil Grüner.

Podle jeho slov dotaci určenou na udržení prodejen využily například v Nezdicích na Šumavě, Mladém Smolivci nebo Poleni.

Dotace od kraje pomáhají, obce provoz prodejen sama nezajistí

Starostka Nezdic na Šumavě Marie Mráčková řekla, že obec využívá dotace od kraje na provoz tří obchodů v různých částech.

„V Nezdicích je to prodejna Západočeského konzumního družstva, ale v Ostružnu a Pohorsku jsou v obecních objektech. Dotace od kraje je pro nás významná pomoc. Nebylo by možné, aby provoz prodejen zajistila sama obec,“ uvedla starostka.

Sdělila, že hejtmanství loni na chod každého ze tří obchodů přispělo 30 tisíc korun. Další část nákladů na provoz hradila také obec. Starostka si myslí, že bez dotací obchody v malých obcích v podstatě nemají šanci přežít.

„Jsme tedy rádi, že fungují. Důležité je to hlavně pro starší lidi,“ konstatovala. Dotace na provoz prodeje v malých obcích vyhlásil Plzeňský kraj poprvé v roce 2018. Žádost podalo 33 obcí a bylo rozděleno přibližně 1,3 milionu korun. V roce 2019 podporu získalo 61 prodejen, celkem to byly dva miliony.

Příspěvek lze použít na energie, vodu a mzdu prodavačky

Dotace je možné použít na úhradu nákladů na energie, vodu, mzdu prodavačky, případně na příspěvek provozovateli prodejny. Obec může požádat o dotaci na kamennou prodejnu až ve třech svých částech obce.

Výše dotace je 100 tisíc korun, pokud prodejnu provozuje obec, 50 tisíc korun, pokud obec hradí náklady na energie, v ostatních případech, kdy se jedná o příspěvek provozovateli prodejny, je maximální dotace 30 tisíc korun.

Obec může požádat o dotaci i na provoz pojízdné prodejny, pak je maximální výše dotace 15 tisíc korun.