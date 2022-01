Šéfa taxislužby soudí za znásilnění, ženy měl nutit k sexu na dispečinku i v autě

S poškozenou čtyřiadvacetiletou ženou měl sex loni na jaře na kanapi v kanceláři dispečinku firmy. Podle obžaloby se bránila, odstrkovala ho, ale nebylo to nic platné.

Obžalovaného přivedla do jednací síně z vazby ostraha. Ve výpovědi řekl, jak se s ženou seznámil i jak se podle něj všechno v onu noc odehrálo. „Chtěla u nás pracovat, přijel jsem na schůzku, povídali jsme si. Od začátku se chovala vyzývavě, měla dvojsmyslné sexuální narážky. Vyzkoušela si řízení, vyřídili jsme formality,“ řekl.

Muž tvrdí, že se žena nabízela k sexu kde komu, že neustále mluvila o tom, že její přítel je k ničemu a že by se potřebovala s někým vyspat: „Říkal jsem jí, ať se tak nechová, že toto je slušná taxislužba.“

Jednoho večera podle jeho výpovědi zůstala na noc na dispečinku v místnosti, kde mají taxikáři možnost přespat. On tam zůstal s ní. „Pustil jsem televizi, sedli jsme si na kanape, začali se osahávat. Měli jsme sex. Pak jsem jí pouze řekl, ať si to nechá pro sebe, že mám přítelkyni. Souhlasila. Je mi skoro padesát a když s vámi začne flirtovat mladá holka, málokdo by odolal,“ vysvětloval soudu taxikář.

Předseda senátu Jiří Vacek se obžalovaného ptal, zda-li žena mohla z pokoje kdykoliv odejít a zda-li mu dala najevo, že se jí to nelíbí.

„Samozřejmě že mohla odejít. Užívala si to. O tom, že mě obvinila ze znásilnění, jsem se dozvěděl až z výslechu na policii,“ odvětil.

Orální sex za jízdy

Druhou poškozenou vezl obžalovaný taxíkem a z výpovědi u soudu vyplynulo, že s ní už dříve něco měl. Loni v létě ji jednoho dne vyzvedl, jeli spolu na benzinku a k rybníku. Ze spisu vyplývá, že právě na břehu písníku ji znásilnil poprvé. I ona se neúspěšně bránila. Zatímco v prvním případě muž nechráněnou soulož v kanceláři přiznal, v tomto případě tvrdí, že u rybníka se pouze vzájemně osahávali, navíc to údajně trvalo jen pár minut, protože na zemi byla zima a mokro.

Obžalovaný poškozenou i poté vozil po městě a podle obžaloby ji za jízdy nutil k orálnímu sexu, její osobní věci zamkl v kastlíku a zprvu ji odmítal vyložit tam, kde požadovala. V místě jejího bydliště ji pak nutil, aby ho vzala k sobě do bytu.

Šéf taxislužby naopak tvrdí, že sexuální kontakt povětšinou iniciovala ona, že byla opilá a že jí v tom kolikrát dokonce musel bránit, třeba právě za jízdy.

Úzkostná porucha, deprese, noční můry

Podle spisu se však u poškozené rozvinula dlouhotrvající úzkostná porucha s příznaky posttraumatické stresové poruchy. Má depresivní nálady, které se projevují epizodami znovuprožívání traumatu, dále úzkostné sny a noční můry.

Trpí ztrátou zájmů, není schopna prožívat radost a potěšení, odtahuje se od ostatních, vyhýbá se situacím, které jí trauma připomínají. Má potíže s koncentrací, trpí poruchami spánku či akutními záchvaty úzkostného charakteru panických atak. Brala antidepresiva a byla ji poskytnuta ambulantní psychoterapeutické péče.

Na závěr výpovědi obžalovaný řekl, že nikdy nikoho neznásilnil a že je šťastný se svou přítelkyní. Když se ho soudce zeptal, jak jeho představa o „slušné taxislužbě“ zapadá do toho, co s ženami ať už dobrovolně či nedobrovolně v autě i na základně dělal, odpověděl, že pouze v těchto dvou případech podlehl ženám, které o něho měly zájem.

Za dva trestné činy znásilnění, kdy v druhém případě způsobil oběti těžkou újmu na zdraví, hrozí obžalovanému až 12 let vězení.