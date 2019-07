Senátor Antl se rozchází s ČSSD, mluví o podrazech a planých slibech

„Porušil všechny sliby, které mi dal před krajskými volbami, v nichž jsem ho jako neznámého člověka výrazně podpořil. Ostatně o podporu mne žádal už několik let předtím s tím, že ho stranická šéfka Orgoníková odstrkuje a on se nemůže v ČSSD prosadit,“ řekl na Štěpánovu adresu Miroslav Antl, který v dresu sociální demokracie dvakrát vyhrál senátní volby na Rychnovsku, jednou se stal absolutním vítězem voleb do zastupitelstva kraje a podruhé v preferenčních hlasech alespoň přeskákal do čela krajské kandidátky ČSSD.

Podle všech indicií to však nyní bude právě Jiří Štěpán, kdo by se měl na podzim 2020 na Rychnovsku bít za senátní křeslo v oranžovém dresu. Po loňské drtivé porážce ČSSD v komunálních volbách v Hradci Králové, v nichž se Štěpán ucházel o přízeň voličů z dvanáctého místa kandidátky, se jeho aktivity přesunuly právě na Rychnovsko.

Podle jeho oficiálního facebookového profilu se naposledy zúčastnil třeba řezbářského setkání ve Skuhrově nad Bělou, zemědělského dne v Houdkovicích, festivalu dechových hudeb v Přepychách, členské schůze hasičů v Třebešově nebo zámeckých slavností v Kvasinách. Výjezdy do zbylých čtyř okresů kraje se přitom v součtu sotva vyrovnají počtu akcí na Rychnovsku.

O Štěpánovi jako senátním lídrovi se již hovoří

„Myslím, že pan hejtman dělá svou práci správně. Jeho aktivity byly potřebné, zejména co se týká rychnovské nemocnice. Nevím, jestli jeho zájem přikládat tomu, že by chtěl kandidovat do Senátu. Nezastírám, že má pozitivní vztah k rychnovskému okresu, řekněme i z rodinných důvodů. Občas se to spojí dohromady,“ odmítl nicméně spekulace o hejtmanovi jako jasném senátním kandidátovi ČSSD na Rychnovsku předseda tamní okresní organizace Jan Šlaj.

Ani Jiří Štěpán zatím svůj zájem o senátní volby veřejně nepotvrdil. „Tu možnost zvažuji. Bude také záležet na okresní organizaci, koho budou chtít vyslat do boje o senát,“ řekl před časem pro MF DNES.

Mezi členy ČSSD na Rychnovsku se však o Štěpánovi jako senátním lídrovi již hovoří. A to přesto, že definitivní slovo bude mít až nominační konference, do níž mohou promluvit i zástupci okresních organizací z Pardubic a Ústí nad Orlicí, kam rychnovský senátní obvod zasahuje. „Třeba se sejde více nominací,“ uvažuje Šlaj.

„Lidé v regionu mne začali upozorňovat, že hejtman jezdí pouze na akce v mém senátním obvodu a prohlašuje se kandidátem do senátu za ČSSD,“ kontroval Antl, podle něhož hejtman absolvuje kampaň za peníze kraje a slibuje peníze i v oblastech, které na hejtmanství drží ostatní koaliční strany.

Ty ho přitom nijak neomezují, byť ve volbách pravděpodobně postaví vlastní kandidáty. Už před šesti lety se Antl stal hlavní postavou jednodenní krize krajské koalice. Tu tehdy tvořili sociální demokraté a komunisté s převahou jediného hlasu. Antl na protest proti nefunkčnosti zastupitelského klubu ČSSD z klubu vystoupil a po změně vedení a příslibu změn hlavně v komunikaci se do něj opět vrátil.

Antl a ČSSD Bývalý státní zástupce Miroslav Antl je senátorem za obvod Rychnov nad Kněžnou od října 2008, kdy jako nestraník za ČSSD porazil tehdejší senátorku Václavu Domšovou (SNK ED).

. O šest let později to bylo přes 41 procent a ve druhém kole zvítězil nad Lubošem Řehákem (za KDU-ČSL). Od roku 2012 je zastupitelem Královéhradeckého kraje jako nestraník za ČSSD. V krajských volbách 2016 byl jako nestraník na třetí místě kandidátky, ale díky 4 662 preferenčním hlasům skočil na první místo před pozdějšího hejtmana Jiřího Štěpána a starostu Náchoda Jana Birkeho.

Nyní je situace vážnější. Mimochodem, ani dnes už Antl není členem klubu sociálních demokratů v krajském zastupitelstvu. Odešel z něj loni 8. května, protože ho kolegové údajně obcházeli a nereagovali na jeho připomínky. Jenže tentokrát koalice na jediném hlasu nestojí, a tak jeho odchod nikdo neřešil.

Antl: Hamáčkovi ani Birkemu už nevěřím

„Hejtman coby předseda zastupitelského klubu médiím moje vystoupení z klubu a tedy i z koalice popřel,“ upozornil Antl.

Rychnovský senátor se kvůli aktivitám hejtmana obrátil na okresní, krajské i celostátní vedení sociální demokracie. Ještě v únoru našel zastání u krajského šéfa Jana Birkeho i předsedy strany Jana Hamáčka.

Pak ale podpora utichla, přestože ještě v červnu krajský předseda, poslanec a starosta Náchoda Jan Birke MF DNES tvrdil, že se bude snažit Miroslava Antla přesvědčit, aby oranžový dres nesvlékal.

Dobře si totiž uvědomuje sílu jeho voličské základny a především to, že už tak oslabená strana by ve volbách zřejmě směřovala k další porážce.

„Pan Antl by na Rychnovsku zvítězil, i kdyby kandidoval za klub včelařů. Budu se snažit ho pro ČSSD udržet,“ tvrdil Birke po červnovém zastupitelstvu. „Já jsem s panem Antlem hovořil. Domlouvali jsme se na nějaké schůzce mezi čtyřma očima, ale k té zatím nedošlo,“ reagoval okresní předseda Jan Šlaj.

„S panem Birkem jsem jednal opakovaně, naprosto zbytečně, neb nedrží slovo. Já už jemu ani Janu Hamáčkovi nevěřím. Ostatně ani nereagují na moje e-maily,“ odmítl smír Antl.



Už se však rozhodl, že za ČSSD nebude kandidovat v senátních ani krajských volbách. „Další kroky musím důkladně zvážit. Nějaké nabídky se už objevily. Jsem celoživotní kolektivní sportovec, který nemění dres, když tým prohrává. Jiná situace je, když vás z týmu vyhazují,“ řekl.