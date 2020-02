Sdružení kritizovalo výšku hotelu, investor chce za poškození jména milion

Opoziční uskupení, které má v Peci pod Sněžkou tři zastupitele, před časem upozornilo, že investor staví apartmánový dům Pecr Deep v centru horského střediska údajně v rozporu s územním plánem.

Podle sdružení vznikl objekt o dvě patra vyšší, než dovoloval územní plán.



Soudní spor u Krajského soudu v Hradci Králové pokračoval v pondělí výslechem svědků.



K2 Invest, jehož jednatelem je Milan Kušta, staví především bytové domy na Chrudimsku.

Před dvěma lety dokončil blízko centrálního parkoviště u kapličky v Peci pod Sněžkou apartmánový hotel Pecr Deep s 36 byty za téměř 200 milionů korun.

Společně s apartmány Svatý Vavřinec a rozestavěným hotelem Hradec projekt představuje za poslední roky nejvýznamnější zásah do podoby horského města.

Sdružení Žijeme Sněžkou začalo ještě před dokončením projektu upozorňovat, že stavba narušuje krajinný ráz a je v rozporu s územním plánem. Stížnosti zaslalo Městskému úřadu v Peci i krajskému v Hradci Králové.

Podle sdružení developer nedodržel stavební dokumentaci a vybudoval komplex o dvě patra vyšší, než v lokalitě U Kapličky povoluje územní plán.

Opoziční spolek tvrdí, že investor v dokumentaci vydával první nadzemní podlaží za podzemní a nejvyšší podlaží za galerii předposledního podlaží.

„Územní plán byl zneužit. Myslím si, že i malé dítě dokáže spočítat, jestli objekt má podlaží pět, nebo tři,“ řekl místopředseda uskupení Žijeme Sněžkou Tomáš Kučera.

Jeden znalec našel tři podlaží, druhý znalec pět

Společnost K2 Invest se však hájí, že postupovala v souladu s povoleními a projektovou dokumentací. Obě strany operují znaleckými posudky, které si nechaly v letech 2017 a 2018 vypracovat.

Podle posudku vypracovaného Rudolfem Beranem pro K2 Invest má budova tři nadzemní podlaží. „Z předložené dokumentace a místního šetření nebyly u rozpracované stavby zjištěny rozpory, podle kterých není možné dokončit stavbu dle požadavků schválené dokumentace,“ píše se ve znaleckém posudku.

Podle posudku Miloše Holmana, který zadalo sdružení Žijeme Sněžkou, však má objekt pět nadzemních podlaží.

Investor loni v květnu podal na hradecký krajský soud žalobu na ochranu názvu a pověsti právnické osoby. Stojí v ní, že pecké sdružení bombardováním úřadů a kritickým článkem zveřejněným na jejich webu krátce před komunálními volbami v roce 2018 negativně ovlivnilo pověst firmy K2 Invest na veřejnosti i v podnikatelských kruzích. Jako odškodnění požaduje milion korun.

„Pan Kušta se cítí dotčen, že je napadáno jeho podnikání, které je transparentní a přispívá k rozvoji v regionu. Vše realizuje na základě zákonných administrativních postupů. Sdružení rozšiřovalo nepravdivé údaje a naznačovalo, že to jde nějakými vedlejšími cestičkami. To se snažíme zvrátit,“ vysvětlil MF DNES právní zástupce investora Jan Plavec, proč K2 Invest podalo žalobu.

Žaloba nás má zastrašit, tvrdí spolek. Chce další posudek

Žijeme Sněžkou ji považuje za snahu umlčet sdružení, které má dvacet členů a v posledních volbách získalo přes 38 procent hlasů. Pokud by soud prohrálo a muselo zaplatit milion korun, bude to s největší pravděpodobností znamenat jeho zánik.

„Je to snaha zastrašit sdružení občanů žijících v Peci pod Sněžkou. Apartmánový hotel znehodnotil krajinný ráz. Dříve zde dominovala výhledu Studniční hora, teď je to Pecr Deep, což je pro nás nepřijatelné. Nechceme, aby se výstavby tohoto typu v Peci pod Sněžkou opakovaly, a naopak usilujeme o to, aby výstavba byla v souladu s platným územním plánem. Tlak investorů na Pec je enormní, objevují se další nové záměry,“ řekl Tomáš Kučera.

Sdružení si jako svědka vyžádalo architekta Romana Kouckého, autora územního plánu Pece pod Sněžkou z roku 2011. Ten však na otázku, zda apartmánový hotel je, nebo není v souladu s plánem, neodpověděl

„Vykládat územní plán po jeho schválení zpracovateli nepřísluší. Pověřený tím je úřad územního plánování v Trutnově,“ uvedl Koucký a dodal, že v Peci od schválení plánu nebyl a ani neví, že blízko parkoviště U Kapličky stojí apartmánový hotel Pecr Deep.

Soudce Jiří Kratochvíl jednání odročil na neurčito. Sdružení Žijeme Sněžkou chce podle Tomáše Kučery požádat o nový znalecký posudek: „Požádáme znalce, aby posoudil dokončenou stavbu a potvrdil, zda počet podlaží odpovídá územnímu plánu.“

Milan Kušta byl v roce 2007 za pokus o daňový podvod odsouzen na dva roky s podmíněným tříletým odkladem. Jako jednatel společnosti K2 Invest se podle rozsudku pokusil krátit daň. Družstvo Agrospol Eco, jehož byl členem, podle státního zastupitelství zařadilo do účetnictví tři falešné smlouvy související s prodejem pozemků v Chrudimi pro průmyslovou zónu u bývalé Transporty. Družstvo se mělo pokusit připravit stát na daních o 12 milionů korun.