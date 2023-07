Zoborožčice ulétla ze zoo a ládovala se třešněmi, nalákali ji na saranče

Chovatelé požádali ve čtvrtek na sociálních sítích, aby jim lidé dali vědět, pokud asi padesáticentimetrové zvíře zahlédnou. Ubezpečili, že pták není nebezpečný. Podotkli však, že pobyt na svobodě je pro zvíře riskantní.

Jedna mladá žena uprchlici například viděla na balkoně v ulici Karolíny Světlé vzdálené asi 1,5 kilometru od zoo. Nakonec se samici povedlo odchytit přímo v sousedství domu zakladatele safari parku Josefa Vágnera.

„Můj syn ji objevil na naší zahradě. Pochutnávala si na třešních,“ napsala na facebookovém profilu zoo Kateřina Vlasáková.

Tým chovatelů pak přilákal zoborožčici na jinou laskominu, a to saranče. Podběrákem ji odchytili a odvezli do safari parku. Zatím bude ve voliéře Ptačího světa spolu se zejozoby africkými, kde čeká na partnera, který by měl brzy dorazit z Rakouska.

Chovatelé odchytili samici zoborožce šedého v sousedství areálu zoo, kde byla na třešních.

„Moc děkujeme všem, kdo nám s hledáním vzácné samičky pomáhali. Zprávu o jejím úniku sdílelo přes 3 200 z vás. I díky tomu se mohla bez újmy na zdraví vrátit do bezpečí,“ ocenili pracovníci safari parku.

Odhadují, že pták se dostal z velké průchozí voliéry patrně dírou v síti, nikoli dveřmi, kudy chodí návštěvníci.