Poslední z makaků je lapen. Obsluha bistra ho do skladu nalákala na meloun

„Měly jsme sváču (ukazuje krabičku s melounem) a on nám po ní docela šel, tak jsme to daly támhle do skladu a zabouchly ho tam,“ popsaly průběh dívky.

Následně na místo dorazilo několik pracovníků zoo, z nichž jeden vybavený sítí vlezl do skladu a pomohl opici dostat do připravené bedny.

Devítičlenná tlupa makaků ze svého výběhu utekla poté, co minulé pondělí večer po zavírací době muž poničil elektrický ohradník.

Dvě opice se podařilo chytit hned v úterý ráno v areálu zoo. Další se zdržovala na stromě ve výběhu koček rybářských. Tu lapili v sobotu.

Postupně se povedlo odchytit šest zvířat, která si to zamířila mimo zoo. Pomohly i odchytové klece se žrádlem.

