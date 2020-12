Rozzlobení boudaři mají po jízdě s rakví tisíce podpisů, petici dají vládě

Od nedělního rána projeli autoři petice z řad krkonošských podnikatelů a živnostníků Harrachov, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Malou Úpu i Janské Lázně.



Na vozíku za autem měli naloženou rakev a sbírali podpisy pod petici nazvanou „Za normální svět - otevřeme Česko“. Každý si mohl symbolicky do rakve zatlouct „poslední hřebíček“.



Po cestě, kterou zakončili ve Vrchlabí, nasbírali 550 podpisů. Celkem už jich mají k dnešnímu odpoledni přes sedm tisíc.

„Akci považuji za velmi úspěšnou, lidé i nadále podepisují. Zájem byl v neděli obrovský, dokonce větší, než jsme stíhali odbavit. Nakonec jsme to řešili tak, že jsme lidem nechávali petiční archy na místě a pokračovali na další plánované zastavení,“ zhodnotil výjezd organizátor akce a spolumajitel krkonošské Lysečinské boudy Karel Chotek.

Ozvali se mu prý i boudaři z dalších hor, třeba ze Šumavy, a není vyloučeno, že se v nějaké formě protestní iniciativa přesune i na jih Čech a do dalších horských středisek.

„Lidé jsou naštvaní a chtějí se podepsat pod něco smysluplného,“ myslí si Chotek.

Do rakve si v neděli každý mohl symbolicky zatlouct „poslední hřebíček“ nebo hodit libovolný vzkaz vládě.



Podle Chotka zde skončilo i několik dopisů od boudařů, kteří jsou už skutečně na dně. Petičníci chtějí tyto příspěvky okopírovat a vládě předat spolu s peticí.



„Jakmile budeme mít 10 tisíc podpisů, vyrážíme. Doufáme, že to bude co nejdříve, pro některé boudaře je každý další den, kdy nemohou fungovat, naprosto zdrcující. Snad se to povede hned po Novém roce,“ řekl podnikatel.

Ve čtvrtém stupni protiepidemického systému PES nemohly poskytovat služby hotely, penziony, chaty, restaurace. V alespoň omezeném režimu i kvůli slabé sněhové nadílce rozjely zimní sezonu 18. prosince některé skiareály. I ty však musely po dnešním přechodu do pátého nejvážnějšího stupně ukončit provoz, a to minimálně do 10. ledna.



„Chaotické nařízení vlády není podložené faktem, že by se v našich horách nakazili lidé a šířili odtud nákazu nemoci covid-19. Novým nařízením zhasíná světlo naděje pro celé hory. Pro vlekaře, provozovatele ubytovacích a stravovacích zařízení a pro všechny navázané služby likvidací silvestrovských pobytů vzniká nenávratná škoda, které nelze nahradit žádnou finanční kompenzací vlády,“ uvedl v oficiálním prohlášení Karel Chotek.

Období kolem vánočních svátků a Silvestra tvoří u většiny krkonošských hoteliérů až 40 procent tržeb ze zimní sezony, jde o nejsilnější část roku.

Rakev za Krkonoše byla druhá iniciativa krkonošských podnikatelů. Už 18. prosince zhruba dvacet provozovatelů horských hotelů a hospod přijelo s dvěma rolbami v podvečer do centra Prahy předat další petici na ministerstvo průmyslu a obchodu. Současné kroky ladí se zástupci iniciativy ChcíplPES.

Některých menším lyžařským střediskům, která jsou například závislá na ubytovaných turistech, se ani nevyplatilo sezonu zahajovat (více čtěte v článku Vleky nemá smysl spouštět).