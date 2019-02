O pozemky v Rychnově se lidé neperou, město u nich teprve chystá sítě

Radnice si loni představovala, že pozemky na severním okraji města půjdou na dračku a zájemci se o ně budou přebíjet v obálkové soutěži. Loni v červnu se však přihlásilo jen osm zájemců. Někteří však později odmítli podepsat kupní smlouvu, a městu se tak podařilo udat jen čtyři parcely.

Na podzim proto radnice vyhlásila druhé kolo, ale ani to neskončilo slavně. Z osmi přihlášených kupců nakonec zájem potvrdila jen polovina. Radnici tak i po dvou kolech soutěže zbylo osm parcel a po Novém roce se pokouší pozemky prodat už potřetí.

„Čekal jsem větší zájem. Předpokládám, že celá lokalita se s postupným vybudováním kanalizace, vodovodu, přípojek elektrické energie a obslužné komunikace zaplní,“ říká starosta Rychnova Jan Skořepa (Nezávislí za Rychnov) v lednovém čísle městského Zpravodaje.

Třetí kolo prodeje vypsala radnice 4. ledna. Zájemci mohou obálky s nabídkami odevzdávat do 12. února. Minimální cena je od první výzvy stejná, 1 210 korun za metr čtvereční.

To je podle realitních makléřů v současnosti v Rychnově nad Kněžnou velmi příznivá cena. Pozemky se tu běžně prodávají za 1 500 korun za metr.

Radnice proto doufala, že zájem bude obrovský. Podle předloňské studie krajského Centra investic rozvoje a inovací totiž na Rychnovsku chybí přes tři tisíce bytů.

Když lidé viděli, že zájem je malý, začali nabídky ze soutěží stahovat. Celá polovina z obou kol byla nižší než 1 260 korun za metr. Kdo nabídl až o stovky korun za metr čtvereční více, později odstoupil. Takový je i případ pozemku označeném v územní studii lokality číslem 105.

„V prvním kole soutěže si předmětný pozemek jeden ze zájemců vybral. Byl mu předložen návrh kupní smlouvy a čekalo se, až ji podepíše. Nakonec to dopadlo tak, že v listopadu napsal, že od své nabídky odstupuje,“ uvedla na prosincové radě města referentka odboru správy nemovitostí Simona Hejhalová.

Ceny nemovitostí v Rychnově šly nahoru

Nad malým zájmem o městské pozemky kroutí hlavou i opoziční zastupitel Jan Horníček (KDU-ČSL). Stejně jako starosta se domnívá, že zájem se zvýší, jakmile v lokalitě vyrostou ulice a inženýrské sítě.

„Když máte parcelu za víc než milion a nemáte tam nic, tak se ani nedivím, že to lidé nekoupí. Hlavní důvod to však podle mě není. Myslím, že na vině je vyšší cena pozemků. Ceny nemovitostí v Rychnově šly kvůli nebývalému boomu automobilky nahoru,“ míní Horníček.

Rychnov získal na vybudování inženýrských sítí, cest a chodníků na Velké láni dotaci 7,65 milionu korun z vládního balíku na rozvoj průmyslové zóny v Kvasinách. Celkem přijde infrastruktura na 20 milionů.

Část městu zaplatí soukromník, kterému patří 10 z 26 pozemků o celkové rozloze 23,5 tisíce metrů čtverečních. Jednotlivé parcely mají od 700 do 1 200 metrů čtverečních. Vzniknout má i 48 parkovacích míst. Stavba infrastruktury už začala a hotová má být do poloviny roku.

Teprve poté město kupujícím předá originály kupních smluv a bude moci dojít k zápisům do katastru. Podmínkou prodeje parcel je také dokončení stavby rodinného domu do pěti let, jinak hrozí kupujícím pokuta 200 tisíc korun. Město si navíc nechává předkupní právo do doby, než bude hotová alespoň hrubá stavba. Jde o podmínky, které městu určila dotace.

Město by mělo inzerovat na internetu, říká makléř

Podle realitního makléře Jakuba Trejtnara ze společnosti RE/MAX, který se v rychnovském realitním trhu pohybuje 10 let, se městu nedaří pozemky prodat kvůli špatnému marketingu.

„Město samo o sobě obecně není dobrým prodejcem. Měli si najít někoho, kdo se jim o to postará, kdo bude mít dostatečnou reklamu, aby se o tom dozvědělo dostatečné množství lidí. Zájem o pozemky na Rychnovsku rozhodně je a k dispozici jich není mnoho,“ upozornil Trejtnar. Podle něj město zaspalo hlavně v reklamě na internetu.

„Město pořád žije na vývěskách, ve Zpravodaji a tištěných médiích, které jsou dnes už druhotný marketingový nástroj pro prodej nemovitostí. Na marketingu to stojí a s lepší reklamou by byl prodej úspěšnější,“ řekl makléř. Pochválil město za obálkovou metodu, díky níž může získat z prodeje více peněz.

Nižší základní cenu oproti místnímu průměru si podle makléře Jiřího Zatloukala z rychnovské realitky Staika vyžádala lokalita. Na opačném konci Rychnova ve čtvrti Sibiř se pozemky prodávají minimálně za 1 500 korun za metr.

„Je to lepší místo. Lokalita na Velké láni je od města oddělená hlavní silnicí, velkou roli také může hrát budoucí obchvat,“ uvádí Zatloukal. Obchvat Rychnova má jít 200 metrů od krajních pozemků.