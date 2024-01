Jsme nejhezčí nevěstou, říká primátorka k hledání fotbalového partnera

MFK Karviná a FC Hradec Králové jsou jediné dva fotbalové týmy z nejvyšší soutěže, které patří městu. Obě města to stojí desítky milionů ročně, proto Hradec usiluje o brzkou změnu. Pokud možno ještě letos chce město představit nového partnera, jemuž by předalo většinový podíl. Jak nový stadion, tak kontrolu nad klubem by si však určitě ponechalo.

Příští rok to bude už 20 let, kdy Jan Voda převedl práva a licenci na město, které se tak stalo majitelem klubu. Stejného roku vystoupil před zastupiteli někdejší majitel Bohemians Praha Michal Vejsada a sdělil, že může zprostředkovat prodej 90 procent akcií vlastníku německého klubu Dynamo Drážďany. Tehdejší primátor Otakar Divíšek hovořil i o dalších zájemcích.

Hledání začne už na jaře

Hradec Králové každoročně posílá klubu na 40 milionů korun. Záměr prodeje se konečně rozhýbal, rada minulý týden schválila poradce pro prodej akcií a výběr provozovatele arény. I zastupitelé v úterý vybrali sdružení právnické firmy Havel & Partners a České spořitelny. Podle primátorky Pavlíny Springerové (HDK) na jaře bude následovat další krok: město a poradce začnou hledat vytipované či už předem známé strategické partnery.

„Teoreticky lze mít proces výběru hotov ještě letos, ale rozhodně nelze vyloučit, že se to protáhne do roku 2025. Zdržovat to určitě nechceme, i když nejsme ve dříve zcela obvyklé situaci,“ řekla primátorka. Narazila tak na zajímavý fenomén. Vlastnickou strukturu totiž nedávno změnily Slavia, Liberec i Plzeň, o totéž co Hradec se snaží dosavadní majitelé Teplic a Českých Budějovic.

Nejhezčí nevěsta

„Myslím si, že jsme nejhezčí nevěstou, tak věřím, že najdeme partnera snů,“ zavtipkovala Pavlína Springerová s odkazem na v srpnu otevřenou arénu za tři čtvrtě miliardy korun. Tu si však město chce rozhodně nechat stejně jako pojistku proti případné ztrátě licence nebo stěhování klubu mimo Hradec.

Hodnotu klubu však město zná jen velmi mlhavě. Expertiza z roku 2022 odhadovala, že hodnota FC Hradec Králové se pohybuje od 21,8 po 89 milionů. Spodní hranice je likvidační hodnotou, vrchní byla včetně ceny jednotlivých hráčů. Kombinovaná hodnota, která zohledňuje výši zisku před odpisy a zdaněním i přeceněním majetku, podle ratingu zněla 25,203 milionu za všech sto procent akcií.

3. září 2023

„Zatím neznáme odpověď na otázku, jaká je hodnota akcií. Známe jakousi odhadní cenu, která se stanovila v minulém volebním období. Předpokládám však, že výtěžnost bude značná. Nebavíme se o tom, že budeme klub prodávat za 20 nebo 30 milionů. Odhadní cena je odlišná od tržní,“ uvedla primátorka a současně předsedkyně představenstva FC Hradec Králové.

„Je to vyhazování peněz“

Služby poradenského konsorcia Havel & Partners a České spořitelny by město měly přijít až na pět milionů korun. Jeho prvním úkolem bude analýza možných obchodních modelů provozu stadionu. Zastupitelstvo v úterý poradce odhlasovalo bez vyhrocené diskuse. Jediné dva hlasy proti dali opozičníci Jan Holásek (Rozvíjíme Hradec) a Denis Doksanský (ANO).

Ten narážel také na smlouvu se společností Participation Factory a snahu zapojit veřejnost do revitalizace Velkého náměstí: „Myslím, že cena, kterou dá město poradci, jenž má vybrat případného zájemce o klub, je strašně přemrštěná. To by přece město mělo zvládnout samo. I tady jsou lidé, kteří se pohybují ve fotbalovém byznysu a znají prostředí. Takové obchody většinou vznikají právě díky osobním vazbám a vztahům. Platit jakési agentuře je vyhazování peněz. S angažováním pražských agentur se nám ostatně roztrhl pytel.“

„S tímto postupem a uzavřením smlouvy nesouhlasíme. Odměnu ve výši pěti milionů korun považujeme za nepřiměřenou a pro město nevýhodnou. Je nestandardně vysoká a navíc není odvislá od výsledku, tedy od toho, zda se podaří klub prodat. Když prodáváte byt, také platíte provizi za zprostředkování. Ale pouze v případě, když je byt prodán. Alespoň část odměny by měla být hrazena jen v případě, že se klub podaří prodat za podmínek přijatelných pro město,“ zdůraznil Jan Holásek.

Na to reagovala Pavlína Springerová: „Jde o cenovou nabídku, kterou město nemusí kompletně využít. Určitě si necháme zpracovat analýzu možných obchodních modelů provozu stadionu, ze které pro nás vyplyne další postup. Také budeme dodavateli hradit finance za zprostředkování příležitosti prodat akcie fotbalového klubu. Konečná výše odměny za tuto část zakázky bude závislá na tom, za jak dlouho se podaří příležitost pro prodej akcií městu obstarat.“ Zatím není zřejmé, zda nový vlastník bude současně i provozovatelem stadionu. Tím je dočasně fotbalový klub.

V roce 2017 prodej nevyšel

Zatím naposledy se Hradec pokoušel klub prodat v roce 2017, kdy projevili zájem bývalý reprezentant Ivo Ulich, skupina kolem italského podnikatele Alessandra Barilliho a hradecká společnost Koncedo. Nejdál se dostala jednání s Ulichovou skupinou, ale zastupitelům se návrh smlouvy zdál nevýhodný.

Podle čtenářů diskutujících na serveru iDNES.cz. by měl Hradec klub prodat co nejrychleji. Třeba Jiří Voseček napsal: „Jakýkoli fotbalový klub, který nehraje úspěšně a pravidelně evropské poháry, je zadarmo drahý a nebo pračkou na peníze. Nevím, co město tak řeší. Ročně do klubu nasype asi 40 milionů korun, což je zhruba to, co dostane za prodej. Nejpozději do tří let je investice prodejem zpátky.“