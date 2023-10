Hradec chce prodat fotbalové břímě, zatím ale pořád netuší za kolik

Finanční tíha však zřejmě pro město není nesnesitelná. Uběhl rok, než se radnice usnesla, že ve výběrovém řízení bude hledat poradce pro prodej klubových akcií. A navíc předpokládá, že výběr strategického partnera může trvat další rok.

Před 12 měsíci expertiza odhadovala, že hodnota FC Hradec Králové se pohybuje od 21,8 milionu až po 89 milionů. Spodní hranice je likvidační hodnotou, vrchní byla včetně cenovky jednotlivých hráčů. Kombinovaná hodnota, která zohledňuje výši zisku před odpisy a zdaněním i přeceněním majetku, podle ratingu zněla 25,203 milionu za všech sto procent akcií.

Jenže rok stará čísla již neplatí. Měla by být daleko vyšší. Stadion za tři čtvrtě miliardy ještě voní novotou a ještě stále nemá všechny slibované multifunkční vymoženosti. Aréna ručí za pravidelné mnohatisícové návštěvy, vyprodaných je všech 14 skyboxů stejně jako všechny reklamní plochy.

Stabilizovala se výkonnost, když klub po postupu skončil nejprve na šestém místě první ligy a vloni byl osmý. Přišli noví hráči i trenér, východočeský patriot Václav Kotal. To vše míchá kartami a průběžně zvedá hodnotu akcií.

Až stovky milionů korun

Pro zajímavost: za rovných 25 milionů korun byl ochoten v lednu 2005 svůj fotbalový Hradec prodat tehdejší majitel Jan Voda, jenž klub vlastnil od roku 1994. Před dvěma lety byla údajně na prodej plzeňská Viktorie, její cena činila prý 208 milionů korun.

Už v roce 2009 se spekulovalo o prodeji prvoligových Teplic s cenovkou kolem půl miliardy korun, to ale včetně stadionu. Hradec si rozhodně chce novou arénu nechat ve svém vlastnictví. A nejen ji. Nad oddílem chce mít i přes prodej jistou kontrolu.

„Ve smlouvě budou určité mechanismy, které neumožní, aby fotbalový klub například ztratil licenci, stadion nebyl v majetku města anebo se odstěhoval z Hradce Králové. Může tam být například forma zlaté akcie. Pro nás je tato stopka zásadní,“ řekla primátorka a současně předsedkyně představenstva FC Hradec Pavlína Springerová (HDK).

„Výtěžnost bude značná“

Hradec si hodnotu oddílu vloni nechal ocenit od liberecké firmy 1. Znalecká, když chtěl vypsat soutěž na nového strategického partnera. Vedení města věřilo, že tendr vyhlásí ještě ve svém funkčním období. Namísto toho nyní zastupitelé pouze schválili podmínky výběrového řízení poradce pro prodej akcií.

„Zatím neznáme odpověď na otázku, jaká je hodnota akcií. Známe jakousi odhadní cenu, která se stanovila v minulém volebním období. Předpokládám však, že výtěžnost bude značná. Nebavíme se o tom, že budeme klub prodávat za 20 nebo 30 milionů. Odhadní cena je odlišná od tržní,“ uvedla primátorka.

3. září 2023

„Firma nám tu cenu stanovila k určitému datu, tuším ke konci sezony, a nyní je přirozeně úplně jiná. Byla to jen informativní částka s dost velkým rozmezím, ale přece jen nám to dalo pohled na to, kde bychom se mohli pohybovat,“ doplnil exprimátor Alexandr Hrabálek (ODS), jenž před rokem konstatoval, že „optimální by bylo, kdyby nový partner dal do klubu dostatek peněz, aby městu zůstala jen starost o mládež a akademie a zbavilo se břímě financování áčka.“

Radnice ví o zájemcích

Od roku 2017, kdy hradečtí zastupitelé údajně kvůli nepříliš výhodné smlouvě zamítli majetkový vstup do klubu bývalému reprezentantu Ivo Ulichovi, se na veřejnost dostalo jen jméno jednoho konkrétního zájemce.

V loňském roce se Hradci ozval bývalý senátor, poslanec i starosta Lipůvky na Blanensku Vlastimil Sehnal. Podnikatel a expředseda představenstva fotbalového klubu 1. FC Brno předložil zcela konkrétní nabídku: poměr akcií 50:50, garance 25 milionů korun ročně po dobu pěti let a vstup dalších oslovených partnerů.

Podle primátorky existují i jiní kandidáti. „O zájemcích víme a už projevovali zájem. Jsme s nimi v kontaktu. Hledat strategické partnery můžeme i v zahraničí,“ nastínila Pavlína Springerová.

Pět milionů za poradenství

Prodej akcií fotbalového klubu dostane na starost poradenská firma. Podmínky tendru, do kterého se přihlásilo pět společností, schválili zastupitelé. Za práci by vítěz tendru mohl dostat kolem pěti milionů korun.

„Dát pět milionů firmě, která vybere někoho, kdo vybere někoho, komu bychom mohli prodat klub, mi připadá jako značná částka. Konzultovali jste to s někým ze sportovního světa? Těch pět milionů děsí,“ řekl opoziční zastupitel Denis Doksanský (ANO).

„Když si vezmeme průměrnou hodinovou sazbu kanceláří a poradenských subjektů, dostaneme se k celkovému číslu až 1 700 hodin práce. To je rok práce full time seniorního advokáta. Je to extrémní číslo. Kromě toho je tam dalších tisíc hodin čili těch pět milionů korun se může navýšit až na osm milionů. To je úplně mimo. Podle nás je to špatně nastavené a podpořit to nemůžeme, byť partnera do fotbalového klubu bychom viděli velmi rádi,“ přidal se senátor a lídr hnutí Rozvíjíme Hradec Jan Holásek.

Poradenská firma by měla pomoct se způsobem prodeje i s rozhodnutím, jaký podíl se bude prodávat, ale i s posouzením výhodnosti jednotlivých nabídek. Řešit se bude i možnost provozování fotbalové arény strategickým partnerem.

„Poradce by nám měl poskytnout velmi komplexní poradenství v oblasti právní i ekonomické pro prodej akcií FC Hradec Králové. Bude to velmi složitá transakce. I proto částka na poradenskou činnost není úplně nízká,“ řekla primátorka. Podle ní je částka pěti milionů za práci poradce realistická a vyplynula z předběžných tržních konzultací.