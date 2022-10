Fotbalový tým je pro Hradec břímě, zájemci o klub a stadion se ale nehrnou

Když ještě před rokem byla na prodej plzeňská fotbalová Viktorie, její cena činila údajně 208 milionů korun. Teď svou cenu zná i hradecký klub, 100 procent akcií této městské společnosti má hodnotu přesně 25,203 milionu.

Mimochodem: za rovných 25 milionů korun byl ochoten v lednu 2005 svůj fotbalový Hradec prodat tehdejší majitel Jan Voda, jenž klub vlastnil od roku 1994.

Město svůj klub, do něhož jen za minulé účetní období vložilo dotace 37,8 milionu korun, nechalo ocenit z jediného důvodu: chce se konečně zbavit majetku, který primátor Alexandr Hrabálek (ODS) označil za břímě.

Hradec si hodnotu oddílu nechal ocenit v červenci od liberecké firmy 1. Znalecká, když chtěl vypsat soutěž na nového strategického partnera. Vedení města věřilo, že tendr vyhlásí ještě ve svém funkčním období, nyní je však jisté, že to bude nejspíš jeden z prvních úkolů pro novou vládu v čele s pravděpodobnou primátorkou Pavlínou Springerovou (HDK).

„Optimální by bylo, kdyby nový partner dal do klubu dostatek peněz, aby městu zůstala jen starost o mládež a akademie a my se tak zbavili břímě financování áčka,“ říká Hrabálek.

Podle něj se posudek opozdil kvůli komplikacím s ochranou osobních údajů. Znalecká firma totiž původně chtěla kromě jiného pracovat i s příjmy jednotlivých hráčů, což však nebylo možné, a tak se musela spokojit jen s vytvořením souhrnné hodnoty smluv.

Liberecká společnost stanovila dolní hranici ceny klubu likvidační hodnotou na 21,8 milionu, horní mez vypočítala včetně hodnoty jednotlivých hráčů na 89 milionů. Výsledných 25,2 milionu korun je kombinovanou metodou, která podle radnice zohledňuje výši zisku před odpisy a zdaněním i přeceněním majetku podle ratingu.

Jediným zájemcem je Sehnal

Hodnota klubu je dána a možných variant jednotlivých modelů či podílů města a nového partnera je mnoho. Nový stadion se bude otevírat příští rok v létě a hradeckým fotbalistům se zatím daří i výsledkově. Ani to však nemusí stačit.

Uchazeči o majetkový vstup si zatím dveře nepodávají. Dosud jediným známým zájemcem je podnikatel a politik, expředseda představenstva fotbalového klubu 1. FC Brno Vlastimil Sehnal, jenž už v květnu přednesl podrobnou představu vzájemné spolupráce s oddílem a městem.

„Rádi bychom spolupracovali na dalším rozvoji fotbalového klubu v poměru akcií 50:50, 51:49 s naší majoritou, nebo případně na jiném návrhu současného majitele,“ píše se v emailu, kde dál stojí, že zájemce může garantovat 25 milionů korun ročně po dobu pěti let a má připraveny i další partnery, se kterými by pracoval na zvýšení rozpočtu klubu.

„Také byly nějaké náznaky zájmu pana Dědka (majitel společnosti D&D Elektromont a většinový vlastník HC Dynamo Pardubice, pozn. red.), ale ten z toho nakonec vycouval. Pana Sehnala stále bereme jako potenciálního zájemce, ale bude to řešit s největší pravděpodobností až soutěž. Může se přihlásit kdokoli. Měl jsem dalších pár telefonátů jiných zájemců a vždy jsem je odkázal na vypsanou soutěž, do které se mohou přihlásit. Musí to být transparentní,“ zdůrazňuje Hrabálek.

Věří, že nové vedení města vyhlásí soutěž na strategického fotbalového partnera co nejdříve:

„Samozřejmě to také udělat nemusí, ale to by byl nekomfortní stav z hlediska veřejné podpory, kterou město klubu poskytuje. Financování vrcholového sportu naráží na nedovolenou podporu, což je záležitost, o níž se diskutovalo po celé minulé volební období. Dokud to Evropská unie nevyřeší, bude se o ní diskutovat i dál. Můžeme zvolit například model, který funguje v hokeji, tedy rozdělení akcií 50 na 50. Pokud fotbalový klub získá partnera, který bude mít možnosti jej rozvinout, nakoupit nové hráče a posunout hradecký fotbal třeba až na evropskou úroveň, byl by to splněný cíl.“

Také provozovatel stadionu se hledá těžko

Stejně jako nový partner klubu se zatím nehrnou ani zájemci o provozování multifunkčního stadionu. Dalším shodným znakem je právě chystaný tendr na případného provozovatele, který však může vypsat opět až nové vedení města.

Předběžné tržní konzultace přinesly nepříliš překvapivý fakt: jediným uchazečem je městský fotbalový klub FC Hradec Králové.

„Město vyhlásilo předběžné tržní konzultace s cílem získat provozovatele stadionu. Konzultace začaly 12. července a výsledkem je včerejší zpráva rady města, která ukládá odboru správy majetku připravit výběrové řízení na provozovatele,“ konstatuje náměstek primátora pro investice Jiří Bláha (ODS).

Podle něj město se svým klubem o možnosti provozování arény jednalo 14. září a mluvilo se například o podmínkách výběru, o délce smlouvy, ale i o možných souvislostech při vstupu nového strategického partnera.

„Vzhledem k tomu, že organismus multifunkční arény je tak strašně složitý a provoz bude pravděpodobně také nemalý, je v zájmu města, aby našlo provozovatele co nejdříve,“ říká primátor.

Zaskočil ho generální manažer klubu Richard Jukl, jenž se tento týden bez vědomí vedení města vyjádřil k některým podrobnostem souvisejícím s provozováním multifunkční arény.

„Nemile mne to překvapuje, protože si myslím, že pro FC jsme toho udělali dost na to, abychom o podobných krocích byli informováni. Možná cítil, že se o to už bude starat někdo jiný a třeba ne tak dobře jako my,“ dodává Hrabálek v narážce na volby.

„Pokud to pojal (Jukl) komplexněji, možná už se cítí být provozovatelem stadionu. Já k tomu nebudu zaujímat jakékoli stanovisko, já to budu stavět už asi jen 13 dnů, pak to bude stavět někdo jiný,“ říká náměstek Bláha, jenž si ve volební kampani téma stadion takřka přivlastnil. V novém zastupitelstvu už ale bude chybět.

Už dříve padla suma odhadovaná na provoz multifunkční arény. Podle společnosti Grinity, která pro město zajišťuje správcovství stavby stadionu, budou roční náklady okolo 30 milionů korun.