O hradecký fotbalový klub má zájem miliardář Dědek, majitel Dynama

Už čtyři roky uplynuly ode dne, kdy hradečtí zastupitelé neschválili majetkový vstup někdejšího fotbalového reprezentanta Iva Ulicha do výhradně městského vlastnictví – fotbalového klubu FC Hradec.

Od té doby se žádná další jednání nevedla, ostatně nebylo s kým. To se však změnilo v polovině dubna, kdy se podepisovaly smlouvy se zhotovitelem stadionu za 568 milionů korun. Na jaře za společnost D&D Elektromont na malšovický stadion dorazil i Petr Dědek, majitel skupiny firem pod hlavičkou DD Group a vlastník pardubického hokejového Dynama.

Dědek, podle magazínu Forbes 54. nejbohatší Čech, tehdy mluvil se zástupci klubu, zvěsti o jeho zájmu se brzy donesly i k vedení města, které se přáním získat strategického partnera nijak netají. Zájem mají obě strany, se zahájením oficiálních jednání však nepospíchají.



Zastupitelstvo musí být jednotné

Dědkovi po zkušenostech s úspěšnou snahou získat Dynamo velmi záleží na politické jednotě.

„Cenu jednat to bude mít ve chvíli, kdy budou sjednoceni v názoru šéfové všech zastupitelských klubů. Já jsem nyní hodil rukavici a chtěl bych, aby se zastupitelé zamysleli. Nabízím skutečné partnerství, ale musí to mít širokou podporu. Pokud tomu město nepůjde naproti, může se stát, že se spadne zpátky do druhé ligy, kterou budou hrát na stadionu za 650 milionů korun,“ říká Dědek, jenž se zatím s vedením klubu i radnice bavil jen neformálně.

Oboustranný zájem potvrzuje i Jan Michálek, předseda představenstva klubu FC Hradec Králové.

„S panem Dědkem jsem se viděl po několika letech při podpisu smluv na nový stadion. Bavili jsme se, že město shání partnera, který by s financováním klubu pomohl, i o přání dostat jej na vyšší sportovní úroveň. Teď záleží na jednání s městem, které se na eventuální vstup partnera připravuje už dlouhodobě. Připravilo si i nějaké podklady, aby vědělo cenu klubu. V dohledné době by se mělo jednat vážněji, protože to vypadá, že stavba nového stadionu je opravdu reálná a za dva roky bude hotovo. Klub se tím posune na úplně jinou úroveň. S panem Dědkem se díky stavbě určitě budeme setkávat, ale opravdu je to nyní na městu a shodě zastupitelstva,“ zdůrazňuje Michálek.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS) by chtěl, aby klub nového partnera získal v příštím roce a vše rozhodlo ještě stávající zastupitelstvo:

„Předpokládáme, že bychom chtěli na soukromého investora převést okolo 70 procent akcií klubu. Určitý procentuální podíl bychom si každopádně rádi nechali, jeho výše bude záležet na tom, s kým budeme podepisovat smlouvy a jak se dohodneme.“

Jaká je hodnota klubu?

Novou arénu má město podle smluv přebírat v dubnu 2023. Kdyby vše dopadlo podle představ klubu i radnice, v té době by už bylo známé jméno strategického partnera. Jakkoli je však Petr Dědek vážným a renomovaným zájemcem, město prozatím nezná odpověď na několik podstatných otázek.

Musí mít jasno, zda na partnera vypíše výběrové řízení, kolik procent akcií nabídne, co za to dostane a naopak obětuje nebo kdo bude provozovatelem. Ačkoli v minulosti existovalo více odhadů o hodnotě klubu, Hradec by potřeboval znát hlavně aktuální cenu. Tu prozatím nemá a není jisté, zda mít bude.

„Fotbalová asociace nám doporučila společnost Deloitte, která by stanovila nejen hodnotu klubu, ale i zpracovala materiály, které bychom poskytli případným zájemcům o majetkový vstup. Měli bychom probírat se zastupitelskými kluby, jestli materiál necháme vypracovat, protože jde o částku několika set tisíc korun,“ říká Pavel Marek (ANO), náměstek primátora pro oblast správy majetku města.

Podle Marka je zatím otázka, zda město nabídne menšinový, poloviční, což je model hokejové dohody s Mountfieldem, anebo většinový podíl akcií.

„To vše má výrazný vliv na cenu. My určitě chceme vstup partnera, ale kolik procent akcií bude mít a za jakých podmínek je obdrží, záleží na dalších jednáních. Pochopitelně ale kontrolní většinový balík by měl investora stát výrazně více než menšinový,“ míní náměstek.

Opozice souhlasí, ale potřebuje informace

Když zastupitelstvo v červnu 2017 řešilo, zda schválí majetkový vstup Iva Ulicha, pro bylo jen deset tehdejších členů. I tehdy se ozývaly hlasy, že chybí posudek na cenu akcií, kritika mířila také na nevyvážené podmínky o finanční podpoře a závazcích města.

Petr Dědek zmiňuje zásadní podmínku pro svůj vstup do fotbalového klubu – jednotný postoj města bez ohledu na politickou příslušnost. Sám si však není jistý, zda je to v době zásadních rozporů mezi koalicí a opozicí možné. I opozice si však uvědomuje, že stoprocentní vlastnictví klubu městem je neúnosné.

„Částečnou, řekněme, privatizaci podporujeme za předpokladu, že to městu umožní snížit částky, které do klubu dává. Pro nás je však trochu strašákem hokejový klub, kde se město zbavilo padesátiprocentního podílu, ale v podstatě platí ještě více než předtím. To je problém. Pokud město poskytne svůj podíl, ale peníze bude posílat stejné, nebo dokonce vyšší, nic to neřeší,“ říká předseda zastupitelského klubu Změny a Zelených Adam Záruba.

Také Pavlína Springerová (HDK) nemá s případným prodejem části akcií potíž, avšak připomíná, že opozice nemá žádné informace.

„O zájmu pana Dědka víme jen z médií. Jako opoziční zastupitelé nemáme vůbec žádné informace, jaká jednání se vedou. Ostatně na posledním zastupitelstvu jsme se chtěli ptát na dění kolem výstavby stadionu, ale vzhledem k tomu, jaké materiály byly předloženy, bod byl stažen z programu. Bylo to trapné. Každopádně prodej části klubu by byl v pořádku, protože potřebujeme silného strategického partnera, který tu chybí dlouhodobě. Je to zájem všech bez ohledu na koalici a opozici,“ upozorňuje opoziční zastupitelka.