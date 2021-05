Hradec zjišťuje, zda má i po odchodu Hniličky šanci získat dotaci na stadion

Když minulé pondělí rezignoval šéf Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička (ANO) a vláda jmenovala jeho nástupcem Filipa Neussera, zpozorněla i řada Hradečáků, již se zajímají o stavbu fotbalové arény.



Hnilička totiž při loňské návštěvě Hradce řekl, že město má velkou šanci uspět v dotační výzvě, která by mohla pokrýt až polovinu nákladů z 568 milionů korun.

Miliony pro hradecký stadion 568 milionů korun by měla stát stavba nového hradeckého fotbalového stadionu.

by měla stát stavba nového hradeckého fotbalového stadionu. 50 procent nákladů činí maximální příspěvek na podobnou stavbu od sportovní agentury.

Hradecká radnice už na přelomu letošního roku očekávala, že Hniličkova dotační výzva bude vypsána do několika dnů. Dodnes se to však nestalo a patrně nelze očekávat, že se to v dohledné době s nástupem nového předsedy NSA změní. O změnách už ostatně hovořil i Neusser.

„Strukturální změny budu moct nastavit až s Dotačními výzvami 2022. Mám vizi, jak malinko jinak změnit programy. Už běží program Můj klub, začíná Kabina. Ty jsou správné, chceme v nich pokračovat. Ale ohledně ostatních mám trošku jinou vizi, kterou bych chtěl představit,“ řekl pro server iSport. cz.

Město však chce mít jasno. Za Hniličky se mluvilo o možnosti 150milionové dotace pro hradecký stadion, primátor Alexandr Hrabálek (ODS) zmínil, že maximum může činit až 50 procent nákladů, tedy bezmála 300 milionů.

Zjistit, jaké naděje má město po nástupu Neussera, je úkolem pro Jiřího Maška (ANO), nově zvoleného člena představenstva klubu FC Hradec Králové.

„Přestože pana Neussera osobně neznám, mám o něm informace, že je ze sportovního prostředí, problematice rozumí a je dobrý organizátor. Věřím tomu, že to, co je nastartováno, zůstane beze změn. Předpokládám také, že na přípravě zisku dotace na stadion se velmi pečlivě pracuje a Hradec je připraven se o ni ucházet. Stadion patří mezi velké sportovní stavby, kterých po republice není mnoho, a při správně předložené žádosti věřím v úspěch,“ řekl ve středu poslanec Mašek.

Hradecké naděje přiživoval i sám Hnilička. Při své loňské návštěvě místního stadionu chválil přípravy i projekt a konstatoval, že šance na příspěvek je velmi dobrá. Od té doby však radnice na podrobnější informace čeká marně.

„NSA nás ujišťovala, že program bude vyhlášen už nejméně před půl rokem, vždy se však oddaloval. Poslední termín zněl ještě od pana Hniličky, že bude ve druhé polovině května. Nejsem si jistý, že vzhledem ke změnám v NSA bude dodržen. S panem Hniličkou jsme vedli docela intenzivní jednání, potkali jsme se asi třikrát. Nechtěl bych spekulovat, jestli je dotace ohrožena, protože to nevíme. Při jednáních s panem Hniličkou to vypadalo, že naše záležitost se do tématu výzvy vejde. Jakou má představu nový ředitel, je těžké předjímat, my jsme spolu ještě nemluvili,“ upozornil hradecký primátor.

Podobně jako před čtyřmi lety s Peltou

V podobné situaci již stavba hradeckého stadionu byla přesně před čtyřmi lety. V květnu 2017 policie zadržela tehdejšího fotbalového bosse Miroslava Peltu, jenž pod příslibem dotace Hradci doporučil stavbu stadionu zdražit o 150 milionů korun, aby vyhověl požadavkům na konání reprezentačních zápasů.

Pelta stále odmítá vinu v údajně chaotickém přerozdělování dotací, každopádně nad příspěvkem pro Hradec z ministerstva školství se dávno zavřela voda.

Od nového člena představenstva Jiřího Maška si vedení města slibuje rychlejší přenos informací z Prahy.

„Usoudili jsme, že pan Mašek je člověk, který by tuto záležitost měl mít na starosti, vlastně on ji na starosti celou dobu měl. Jeho volba nám připadá logická. Má blízko k informacím souvisejícím s dotací, která by mohla být dost zásadní,“ zdůraznil Hrabálek.