Nedokončený stadion v Hradci čeká na poslední razítko, pak se může hrát liga

Zastupitelé v úterý odpoledne odsouhlasili dohodu o podmínkách převzetí části nové arény, pro bylo 25 z 28 přítomných zastupitelů. Se zněním smlouvy již minulý týden souhlasilo konsorcium stavebních firem.

Původně konsorcium mělo mít hotovo už 30. června, ale nabralo osmitýdenní zdržení. Vše vyvrcholilo v infarktově hektický závěr, ve kterém se hrálo o to, aby fotbalisté Hradce nemuseli až do konce letošního roku kvůli chybějící kolaudaci všechny domácí zápasy absolvovat na cizím hřišti. Tento scénář, který vedení města před dvěma týdny nazvalo fotbalovou katastrofou, je nyní nepravděpodobný.

Radnice se s zhotovitelem reprezentovaným firmou Strabag dohodla na převzetí části stavby multifunkčního stadionu a současně na převzetí spoluzodpovědnosti nad konáním prvního zápasu.

„Na všem už jsme dohodnuti. Ve hře už je jen příloha smlouvy, protože definuje rozsah fotbalové části stadionu, která bude výsledkem kolaudačního souhlasu. Konkrétní detaily přílohy se budou odvíjet od toho, co přesně bude zkolaudováno. Až to bude jasné, upraví se příloha a podepíše. My však pochopitelně nemůžeme předjímat rozhodnutí stavebního úřadu, ten je na samosprávě naprosto nezávislý,“ upozornil náměstek primátorky pro oblast investic Lukáš Řádek (TOP 09).

Náměstek Řádek očekává, že na kompletní kolaudaci včetně prozatím nedodělaných ubytovacích kapacit v tribuně, dětských šaten, jedné tělocvičny anebo takzvaného sportbaru dojde do konce srpna.

„Musíme také stále počítat s tím, že stavba bude ke dni převzetí nejspíš vykazovat mnoho vad a nedodělků, jejichž odstraňování bude trvat ještě několik měsíců,“ konstatoval Řádek.

Hřiště už je nalajnované

Stadion za 763 milionů korun včetně daně minulý týden úspěšně získal kolaudace od hasičů, hygieny i inspektorátu bezpečnosti práce. V pátek arénu navštívila i delegace Ligové fotbalové asociace a FAČR, aby sportovišti udělila certifikaci. Kontrolou prošel dokonce i trávník zasetý teprve 3. června. Koberec získal 29 bodů na třicetibodové stupnici, pod lízátky je již nalajnované fotbalové hřiště, na svém místě stojí i obě branky.

„Dílčí kolaudace jsou hotové, nyní je to již jen na stavebním úřadu. Takzvaná velká kolaudace se předpokládá ve středu nebo ve čtvrtek. Zatímco někteří tvrdí, že už je to na 120 procent, já bych raději šetřil přehnaným optimismem, ale pravděpodobnost úspěšného konce je vysoká. Na procenta to však nevyjádřím, protože nechci vytvářet nátlak na stavební úřad,“ řekl náměstek Řádek.

Podle něj se ve vedení města ještě nemluvilo o smluvních pokutách plynoucích ze zdržení.

„Pokuty se vyřeší. Naším hlavním cílem nyní zůstává sobotní zápas. Sankce, jejich výpočet a způsob vypořádání jsou dané smlouvou. Na radě ani zastupitelstvu jsme se o tom nebavili, možná na to přijde řeč od opozice. Každopádně jsme vázáni smlouvou a já si neumím představit jiný způsob řešení než podle smluvního režimu,“ uvedl náměstek Řádek.

Ve středu začíná prodej vstupenek

Přestože sobotní soupeř při vší úctě není pro fotbalové příznivce zrovna nejsilnějším magnetem, v nové aréně se nedá očekávat příliš volných sedaček.

Více o skutečném zájmu však napoví až středeční dopoledne. V 9:00 hodin se na webových stránkách fchk.cz spustí online prodej vstupenek, k dostání budou také v Turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží. Maximálně do čtvrtka lze koupit vstupenky za výhodnější ceny. Ty začínají na 170 korunách pro studenty a seniory v nejnižší třetí kategorii až po 290 korun za první kategorii naproti hlavní tribuně. Od pátku budou všechny vstupenky dražší o 40 korun.

V prodeji jsou i permanentky na celou letošní sezonu. Kolem dvou tisíc za 2 400 korun jich je volných v prostoru za oběma brankami, v rozích je stále k mání necelých 900 míst po třech tisících korunách a a téměř 500 je volných permanentek v nejvyšší kategorii za 3 800 korun.

„Je prodáno asi 2 150 permanentek a 250 permanentek partnerů. Je vyprodáno všech 14 skyboxů a z velké části celkového počtu 210 míst je vyprodaná také zóna VIP silver ve druhém patře. Také všechny reklamní plochy a panely jsou vyprodány,“ řekl náměstek primátorky pro oblast sportu Miroslav Hloušek (ODS).

I když prvnímu ostrému zápasu mělo předcházet hned několik modelových utkání, aby se vychytaly případné mouchy, v sobotu to bude velká premiéra. V neděli 20. srpna pak bude Hradec hostit Zlín a 3. září pak Olomouc.

A právě před tímto duelem město plánuje slavnostní otevření celé arény. Předběžně je v plánu celodenní program se sportovními ukázkami, atraktivním programem i večerní laserovou show. Na stadionu by měl vystoupit Xindl X a jako hlavní hvězda pak kapela Monkey Business, která zrovna jede koncertní šňůru s názvem Přijďte a budete spaseni tour 2023.