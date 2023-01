Zvýhodňujeme elektroauta. Návštěvnost safari je rekordní, říká šéf dvorské zoo

Oproti předchozímu roku si safari park polepšil o 125 tisíc návštěvníků. Máte představu, kde se vzali?

Dlouhodobě si myslím, že návštěvnost safari parku by se měla pohybovat mezi 500 až 600 tisíci. Předpokládal jsem, že se to k horní hranici přiblíží, ale skok v loňském roce byl opravdu mimořádný. Je za tím víc faktorů. Křivka návštěvnosti v posledních letech kontinuálně stoupá, takže je to dlouhodobý trend, který v loňském roce urychlily nové faktory. Po covidové pandemii lidé ještě ne tolik jezdili do zahraničí a víc navštěvovali české turistické cíle, což se projevilo u více zoologických zahrad. Zajímavé je, že ale v případě památek tolik ne.

V poslední době jsme představili hodně novinek, například expozici tučňáků brýlových, která se stala velkým tahákem. Určitě nám pomohla dálnice D11, která končí za Jaroměří. Díky tomu dojet do Dvora Králové je pro návštěvníky mnohem pohodlnější. Vysokou návštěvnost bezesporu ovlivnil i televizní seriál ZOO, který se v safari parku natáčí a je hodně sledovaný.