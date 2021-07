Očkování bez registrace začne v Královéhradeckém kraji v Jaroměři

Prvním očkovacím místem v Královéhradeckém kraji, kde se začne očkovat proti covidu-19 bez objednání, bude ve středu poliklinika Edumed v Jaroměři na Náchodsku. Očkování v tomto režimu tam bude probíhat ve všední dny od 14:00 do 18:00 hodin, a to zatím do konce července 2021.