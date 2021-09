Hradecký kraj přemlouvá k vakcíně seniory, projíždí jím očkovací karavan

Pouze tisíc dávek vakcíny proti covidu-19 se za den nyní vyočkuje v Královéhradeckém kraji. Mezery jsou hlavně v okrajových obcích. Pomoci má očkovací karavan i přímluvy starostů. Vůz se zdravotníky a vakcínami vyrazil v pátek do Vamberka, dnes zajíždí do Hostinného, v úterý do Kopidlna. Zájem o očkování prudce klesá.