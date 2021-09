Očkování bez registrace už netáhne. Láká jen kvůli klidu v práci a škole

Pokles zájemců o první dávku očkování zaznamenalo centrum v OC Nový Smíchov, které funguje od 19. července. Na místě se očkuje dvoudávkovou vakcínou společnosti Moderna. Očkování má na starost Fakultní nemocnice Motol.

Na začátku se počty očkovaných pohybovaly kolem 300 za den. Nejvíce lidí (325) dostalo první dávku 21. července, informovala mluvčí nemocnice Ludmila Šimáčková. V posledních dvou týdnech už se počet zájemců držel pod hranicí dvou set, nejméně prvních dávek zde vyočkovali zdravotníci 21. srpna (83).



Lidé, kteří chtějí nyní dorazit, díky tomu nemusí čekat ve frontě. „Jsem tady teprve pár minut. Hned jsem dostal formulář. Druh vakcíny jsem neřešil. Je to tady bez registrace, šel jsem kolem. Naočkovat jsem se přišel kvůli tomu, že chodím za starší matkou. Nebudu tak muset mít testy, je to dlouhodobě výhodnější. Z bezpečnostní stránky to dělám i kvůli dceři. Ta chodí do školky, tak abych na ní něco nepřenesl,“ řekl Radek Ambrož, který bez registrace přišel do OC Nový Smíchov.

Právě návrat dětí do škol a s tím spojený větší pohyb lidí po městě je podle personálu očkovacího centra jedním z důvodů, proč lidé chodí na první dávku na konci léta.

„Lidí, kteří jdou pro první dávku, ubývá. Přesto sem ale pořád chodí. Říkají, že chtěli s očkováním počkat, protože se bojí podzimní situace. Všichni budou v uzavřených prostorech, budou více cestovat MHD, z toho mají lidi obavy,“ popsal důvody zájemců o očkování student 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Peter Mišún, který v centru pracuje.

Snadnější cesta pro Čechy i cizince

V polovině července, kdy očkovací centrum v OC Nový Smíchov zahájilo provoz, chodilo na očkování kolem 300 lidí za den. „Největší nápor byl v prvních týdnech, druhá vlna nastala, když stejní lidi přišli pro druhou dávku. Chodí všechny věkové kategorie, hodně i cizinci,“ řekl další z pracovníků centra Michal Nekvinda, který je studentem stejné fakulty.

Cizinci bezregistrační centra, kde se mohou nechat očkovat i samoplátci, využívají v hojné míře. „Je to pro ně dostupnější. Je pro ně těžší orientovat se v nemocnici. Tam je všechno v češtině, neví, kam mají jít. Tady přijdou do obchoďáku a naočkují se,“ dodal Mišún.

Bezregistrační centrum zvolili jako jednodušší možnost také manželé z jižních Čech. Pro obě dávky vakcíny Pfizer si dojeli do obchodního centra Westfield Chodov.



„Přijeli jsme, protože jsme doufali, že to bude fungovat. Při zajišťování přes internet jsme byli zoufalí. Několikrát jsme se snažili se objednat. Týden jsme čekali, než nám přišel nějaký kód. Musíme žít, pracovat, někam odjet, nemůžeme pořád na něco čekat. Proto jsme tady,“ vysvětlili manželé, proč nezvolili centrum v Táboře nebo Českých Budějovicích, které by bylo blíž.

Ani na Chodově nemusel nikdo čekat ve frontě. Po očkování zde seděla asi desítka lidí, noví zájemci ale dostali formulář k vyplnění téměř okamžitě.

„Kdo chtěl, vakcínu už má“

Počet očkovaných klesá také například v Ostravě, očkovací místo s jednodávkovou vakcínou Johnson&Johnson zde funguje v obchodním centru Forum Nová Karolina.



„Místo jsme otevírali 21. července. Na začátku, kdy centrum zahájilo provoz, bylo kolem 400 zájemců za den. Postupně se počet snižoval, dnes jsme na 150 až 160 zájemcích denně,“ řekla iDNES.cz mluvčí FN Ostrava Petra Petlachová.

K úbytku zájemců o očkování podle ní došlo proto, že většina z lidí, kteří vakcínu chtěli, už svou dávku dostali. Právě kvůli menšímu zájmu lidí, ale také vzhledem ke končící smlouvě o pronájmu prostor očkovací centrum ukončilo k 1. září provoz. Přesunulo se do centra Černá louka, kde dosud probíhalo očkování předem registrovaných zájemců.

Obdobně si klesající zájem vysvětluje Pavel Kovanda, mluvčí Metropolitního očkovacího centra v pražském Kongresovém centru. „Je vidět pokles zájmu prvoočkovaných. Ti, co se chtěli naočkovat, už dávku mají. Očkovat budeme lidi bez registrace do 17. září,“ řekl iDNES.cz Kovanda a dodal, že kvůli nižší poptávce centrum od září zkrátili provozní dobu ve všední dny a o víkendech očkovat nebude vůbec.

Stálý zájem o jednu dávku

Výjimku tvoří očkovací místo na hlavním nádraží v Praze. „Očkovací centrum na hlavním nádraží funguje od 12. července. Od té doby chodí každý den zhruba kolem 300 lidí,“ řekla iDNES.cz mluvčí provozovatele centra FN Bulovka Eva Libigerová. Na místě se očkuje jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson&Johnson.



Právě očkování jednou dávkou sem láká mnoho zájemců. Ve frontě stálo kolem poledne zhruba padesát lidí. „Dorazili jsme před chvílí, stojíme na konci fronty, která se ale zatím nehýbe. Na vakcínu ale počkám, musím, abych měl klid. Moje rodina se o mě bojí. Přišel jsem kvůli tomu, že je to jedna dávka,“ řekl Ondřej Hlavatý.