Pro vakcínu si přišly do kamionu tisíce lidí, truck rozveze i druhou dávku

Očkování bez registrace funguje. Pokud vakcína přijede lidem až do jejich obce a oni navíc nemusí nic vyplňovat, nakonec se odhodlají a pro vakcínu si přijdou. Alespoň to dokazují čísla, která vykazuje očkovací kamion krajského úřadu.



„Kromě standardních očkovacích míst putoval posledních 14 dnů po kraji kamion, který nabízel možnost očkování bez registrace, a to vakcínami Comirnaty a Janssen. Možnost nechat se naočkovat jak jednodávkovou, tak dvoudávkovou vakcínou využily do čtvrtka, kdy kamion zastavil v obci Dlouhá Loučka, téměř čtyři tisíce lidí,“ uvedl mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Evidentní je, že zájem lidí je velký hlavně v místech, která jsou třeba vzdálenější od větších nemocnic, kde se také dá očkovat.



„Největší denní počet aplikovaných vakcín byl v Letohradě na Orlickoústecku, kde přišlo 427 zájemců,“ uvedl hejtman kraje Martin Netolický.

Kamion měl zastávky i v Pardubicích, Chrudimi, Přelouči, Starém Mateřově na Pardubicku, Holicích, Letohradu, Lanškrouně, Moravské Třebové a naposledy v Dlouhé Loučce na Orlickoústecku. Trasa vedla hlavně do oblastí, kde byl podíl očkovaných obyvatel nižší.

Kamion se do zmíněných míst vrátí kvůli aplikaci druhých dávek vakcíny Comirnaty. „Pokud bude při očkování druhých dávek Comirnaty dostatek vakcín Janssen, bude kamion v daných místech očkovat zájemce také jednodávkovou vakcínou Janssen,“ sdělila náměstkyně hejtmana pro oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Jiný režim při aplikaci druhé dávky však bude platit pro očkované v kamionu v Pardubicích od 26. do 30. července a v Chrudimi 3. a 4. srpna.

„Vzhledem k tomu, že jde řádově o 170 osob, které mají přijít na druhou dávku, byla jim zaslána informace, že pokud byli očkováni v těchto termínech, mají možnost využít očkovací kamion 25. srpna před budovou Sokola v Pardubicích. Případně si v Pardubicích mohou vybrat konkrétní termín po 21 dnech od prvního očkování v sále Jana Kašpara na krajském úřadě a v případě Chrudimi 24. nebo 25. srpna přímo v areálu nemocnice,“ řekla náměstkyně Matoušková s tím, že očkovaní lidé jsou kontaktování prostřednictvím SMS i každý jednotlivě telefonicky.

První dávku očkování dostalo v kraji zatím 60 procent obyvatel, kterým je 16 a více let. Lidí naočkovaných alespoň první dávkou je nejvíc ve středně velkých městech, nejméně pak na vesnicích. Vyplývá to z údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V kraji žije více než půl milionu lidí, podle současných pravidel se mohou nechat očkovat děti od 12 let a dospělí. Lidí, kterým je 16 a více let, je v kraji přes 434 tisíc.



Ve městech, kde žije od 15 tisíc do 40 tisíc obyvatel, má po první očkovací dávce 62 procent lidí, což je nejvyšší podíl. Nejméně očkovaných prvních dávkou je v obcích do 750 obyvatel, konkrétně 59 procent. Data zahrnují očkované ve věku do 16 let.