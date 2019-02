Nový špitál v Náchodě už roste, nemocnici teď hlavně chybí personál

Areál dolní nemocnice v Náchodě teď připomíná dvě městečka. Zatímco v letitých budovách se dál léčí a operuje, v nádvoří se v obří jámě i v zimě činí desítky dělníků.

U vrátnice sice zdravotníci přeskakují cestou do kantýny mazlavé červené bahno z výkopu kanalizace, ale oproti loňskému létu tu panuje větší klid. Tehdy se bourala stará technická budova, hloubily se piloty i velká jáma. Hluk i prach ztrpčovaly pobyt pacientům zdejších oddělení.

„Pacienti jsou velmi trpěliví a my se jim omlouváme na každém kroku. Když jsme vymezili provizorní trasy po areálu, dokonce jsme zaměstnali brigádnici v našem infocentru, která pacientům pomáhala dostat se k rentgenu či na rehabilitaci. Neřešila jsem ani jednu zásadní stížnost, vážnou věcí byl však problém s parkováním,“ říká ředitelka nemocnice Ivana Urešová.

„Snažíme se to stále řešit, i když optimálně to vyřešeno nikdy být nemůže. Situace se snad výrazně zlepší s otevřením nových pavilonů, protože současně vznikne nové parkoviště přibližně pro 120 aut,“ podotýká ředitelka.

Od loňského června totiž stavbaři zabrali skoro 150 parkovacích míst uvnitř dolního areálu a nemocnice začala vybírat parkovné, což kvůli přísně nastavenému ceníku budilo poprask. Poté špitál alespoň zavedl patnáctiminutovou dobu pro vjezd na parkoviště zdarma a město přidalo postupně přes sto parkovacích míst v okolí.

I tak se místa k parkování hledají ve všední dny jen stěží a pacienty to trápí doteď. „Bývali jsme zvyklí parkovat těsně pod nemocnicí, ale tam je to vyhrazené pro zaměstnance, takže nás to dnes hodilo až na placené parkoviště,“ shodují se starší manželé mířící z ambulantního pavilonu, kde se teď chodí mezi provizorními ploty po zasypaných výkopech.

Dělníci už začali pracovat na monolitických konstrukcích druhého podlaží nového hlavního pavilonu, kde budou operační sály. Současně už pracují i na konstrukci prvního podlaží navazujícího druhého pavilonu pro lůžková oddělení. Nemuseli ani sáhnout k zimní přestávce, v příznivějších dnech tak mohli pokračovat v betonáži.

To nejhorší už překonali

Firmy loni narazily při výkopu jámy na skálu, což začátek stavby zkomplikovalo. Musely také dodatečně zajistit starou budovu s onkologií, která se nachází nad budoucími pavilony. Jinak ale jde krajská stavba za 1,4 miliardy korun celkem podle plánu, pavilony vyrostou letos, příští rok se dělníci zaměří na práce uvnitř. Kompletně hotovo má být právě v roce 2020.

Nejhorší potíže s hlukem a prachem má nemocnice sice za sebou, ale další nápor ji čeká příští rok. „Předpokládáme, že další prachová zátěž v dolním areálu nastane, až firmy začnou budovat komunikace a zpevněné plochy,“ říká mluvčí Královéhradeckého kraje Sylvie Velčovská.

Momentálně staveniště zabírá dosud největší plochu, postupně ale budou stavební firmy některá místa opouštět.

„Dovolí to zprůchodnit některé trasy, nebudou tu už jen úzké koridory. Nemyslím, že by se to mělo zkomplikovat. Nyní se v původním hlavním vjezdu do nemocnice kope kanalizace. Až se to během jednoho měsíce dokončí, už nebudou taková omezení. U spodního vchodu do ambulantního pavilonu je nyní překopaný energokanál, kudy vedeme nové kabely a kde jsou náhradní zdroje, ten zasypeme v nejbližší době a bude to tam vypadat lépe,“ popisuje technický náměstek nemocnice Miroslav Bůžek.

Nová je i potrubní pošta

Podél starých budov vedou dočasná potrubí s párou a teplou vodou. Ty bylo nutné vybudovat ještě před zahájením hlavní stavby, aby nemocnice vůbec mohla fungovat v běžném provozu. Špitál také musel přemístit centrálu potrubní pošty a její rozvody, které vedly pod již zbořeným proskleným koridorem.

Teď už má centrála potrubní pošty nové místo v prostorách rentgenu. Místnosti radiologie už se řeší víceúčelově, takže do budoucna by se tam mohly přestěhovat laboratoře, které sídlí v nevyhovujících podmínkách. Řemeslníci také ještě pracují na úpravě vyšetřoven ultrazvuku v ambulantním pavilonu, které by měly začít sloužit na přelomu února a března.

Na úpravu ještě čekají prostory pro magnetickou rezonanci v přízemí pavilonu D. Na třetí pokus nemocnice zkusí vybrat firmu, která by měla upravit místnosti, dodat rezonanci a poskytnout servis, odhadem vše za 51 milionů korun s dotací od kraje.

Nedostatek sester? Na hraně

Citelnějším problémem než novostavba je tak dlouhodobý nedostatek sester na odděleních. Žádné sice momentálně není kvůli tomu uzavřeno, ale třeba náchodská chirurgie je s personálem na hraně. Důvodem je podle vedení nemocnice hlavně to, že absolventky zdravotních škol vůbec nenastoupí v oboru.

Proto chce letošní absolventky motivovat náborovými příspěvky z nadačního fondu, kam kraj vložil 1,8 milionu korun. Kraj také připravil projekt Studuj na zdrávce, který chce dívkám ze základních škol přiblížit práci v nemocnici.

„Každý den se mění počty personálu, který potřebujeme. To, co jsem třeba s vrchní sestrou chirurgie dohodla, na druhý den nemusí platit. Chybí nám autobus sester a deset lékařů,“ popisuje ředitelka Urešová.

Pro chirurgii bude nemocnice shánět letošní absolventky, ale po příští měsíce by ještě měly vypomoct sestry z jiných oddělení. Aby se nemusel omezovat počet operací na chirurgii, budou se v únoru a začátkem března o zdejší pacienty starat sestry z oddělení ORL. Jinak by se musela zavřít část stanice, aby si sestry mohly vybrat pár dní aspoň o jarních prázdninách.

Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči zatím denně přesouvá některé sestry mezi odděleními. Loni dokonce sestry z náchodského ARO vypomáhaly v Rychnově nad Kněžnou, sestry z Broumova zase sloužily v Náchodě. Nemocnice jim to nepřikazuje, bylo to po dohodě s primáři a podle možností sester.

Špitál zkouší oslovit i maminky na rodičovské dovolené, aby vzaly kratší služby, ale pomáhají spíš sestry důchodkyně.

„Personální krize je tady opravdu teď nejožehavější téma. Postihuje nás to absolutně skoro všechny, až na výjimky. Týká se to sester, lékařů i pomocného personálu. Je to celorepublikový problém,“ říká primář urologického oddělení Petr Prošvic. Výstavba nových pavilonů teď jeho pacienty ani nijak neobtěžuje. Až do loňska odtud měli výhled na starou barabiznu, která už šla k zemi.