Z Česka chráníme svět, říká výrobce nanoroušek. Chrlí jich desítky milionů

Jakým milníkem bude pro Batist Medical rok 2020?

Zásadním. Nikdy za 30 let existence firmy nebyly roušky a další ochranný zdravotnický materiál tolik v centru dění a předmětem zájmu nejširší veřejnosti jako letos. Přijali jsme spoustu nových pracovníků, nakoupili nové linky a expandujeme do dalších zemí Evropy a světa.

Jak se obrovský zájem o nanoroušky a raketový růst vaší výroby odrazí na zisku?

Tržby společnosti se letos oproti roku předchozímu zdvojnásobí. A zásadně investujeme do nových výrobních kapacit. Jsme schopni vyrobit 10 milionů kusů nanoroušek měsíčně, od počátku příštího roku to bude už 20 milionů. Za tento rok jsme přijali přes 100 lidí na všech úrovních, více než polovina byli dělníci, ale značná část zaujala pozice v logistice, obchodu či finančním managementu, posílili jsme oblast IT. Letos počítáme s obratem 2,1 až 2,2 miliardy korun.

Co vás od počátku roku v souvislosti s koronavirem nejvíce překvapilo?

Odpovědnost. Až na pár výjimek vidíme, že se lidé chtějí chránit, že se zajímají o kvalitu nanoroušek a dalších ochranných produktů. Jsou ochotni a připraveni je používat a snést i mírné nepohodlí, které delší nošení pochopitelně přináší.

Batist Medical Podnikatelský sen proměnil v realitu šéf červenokostelecké společnosti Batist Medical Tomáš Mertlík. Výrobce a dodavatel zdravotnických materiálů se specializuje na kvalitní nanoroušky. Ukázalo se, že šlo o zlomové rozhodnutí. Rychlý vývoj s postupující koronavirovou krizí znamenal skokový nárůst výroby, obratu i počtu zaměstnanců. Tak pokračuje příběh rodinné společnosti, která se na přelomu tisíciletí dostala do rukou švédské společnosti OneMed, avšak dnes dvaačtyřicetiletý podnikatel Tomáš Mertlík ji odkoupil zpět.

Nakolik se kvůli témuž změnily vaše plány?

Co jsem říkal o veřejnosti, platí i o našich zaměstnancích. Velká část pracuje v čistém prostředí a musí celý den trávit nejen v roušce, ale i v ochranném obleku a gumových rukavicích. A donedávna to zvládali skvěle. Dodržování přísných hygienických opatření je klíčem, abychom mohli vyrábět na maximum a uspokojit poptávku.

Říkáte, že to zvládali skvěle donedávna, jaká je tedy aktuální situace?

Bohužel máme větší počet nakažených covidem–19. Po určitém rozvolňování si lidé přestali dávat pozor. Přitom my jsme na tom byli velice dobře, měli jsme celoročně méně než 5 procent nejen nakažených, ale i lidí v karanténě či ošetřujících členy rodiny, zatímco v okolí bylo to číslo vyšší.

Kdy vznikla myšlenka zaměřit se na produkci roušek s nanotechnologií?

Do vypuknutí pandemie se vyrábět roušky a ústenky v České republice ani kdekoliv jinde nevyplatilo, všechny zajímala jen nejnižší cena. Covid-19 to zásadně změnil. Najednou roušky nebyly, Čína držela svět v šachu, protože drtivá většina roušek se vyráběla tam. S tím do popředí vstoupil požadavek na kvalitu a schopnost zachytit viry, což umožňuje nanotechnologie. Proto jsme na ni vsadili, sehnali stroje a začali s tím přímo v Kostelci. Díky tomu přestáváme být jako země závislí na dovozu.

Jaká byla cesta k současnému počtu 10 milionů vyrobených kusů měsíčně?

Mimořádně složitá a rychlá. Do jednoho měsíce od nákupu strojů jsme už vyráběli.

Stíhali jste vyhovět zájmu českých i zahraničních odběratelů?

Veškerá naše produkce si nachází svého zákazníka téměř okamžitě. A jsem přesvědčen, že to bude trvat i po opadnutí hlavní pandemické vlny. Lidé se naučili více se chránit, nebudou chtít, aby se vracely další a další koronavirové vlny. Myslím, že se nanorouška stane částečně standardem pro kohokoliv, kdo se bude cítit i jen trochu nemocný. Zájem zatím zvládáme, stále však roste, a to jak díky kvalitě našich produktů, tak díky spolehlivosti v dodávkách. Pochopitelně dodáváme standardně do mnoha evropských i mimoevropských zemí.

Jak bude vzestup firmy pokračovat?

Chceme se stát minimálně evropským lídrem a plánujeme se uplatnit i za oceánem. V Evropě na počátku příštího roku otevíráme nové zastoupení v Maďarsku a do dvou let plánujeme pokračovat dalšími třemi pobočkami. Investujeme do výrobních kapacit, jenom do výroby roušek jdou desítky milionů, do poloviny ledna proinvestujeme 100 milionů korun. Říkáme, že z České republiky chráníme svět, a není to nadsázka.



Nezůstáváme však jen u toho, máme další plány rozvoje našich výrobních kapacit v souvislosti s koronavirem. Chceme po rozvoji v Evropě expandovat do Spojených států a nadále růst. Doufám, že každý následující rok ke dvěma miliardám korun obratu dalších několik set milionů přidáme, abychom se za tři roky dostali na tři miliardy a za další dva roky na čtyři miliardy korun.

A co rozvoj portfolia produktů?

Profilujeme se jako výrobci i jako velkoobchodníci. Myslíme zcela vážně, že budeme prvními, na koho se obrátí jako na prvního každý, kdo bude chtít materiál s přidanou hodnotou. Aktuálně řešíme možnou akvizici jednoho z velkoobchodníků s léky a zdravotnickým materiálem.

Dostat se na severoamerický trh je pro evropské firmy obtížné.

Velmi složité. Úřad pro registraci zdravotnických prostředků a léků výrazně zpřísnil pravidla kvůli stále většímu množství falzifikátů a nekvalitních výrobků především z Asie. V našem případě však naštěstí rizikovost výrobků není vysoká. Úspěšně jsme se zařadili na evropský Amazon a chceme se posunout i na ten americký. To by měl být jeden prodejní kanál. Druhým by měly být přímé dodávky přes naše zastoupení, které bychom rádi vybudovali ve Virginii.

Odkup firmy od švédské společnosti OneMed se záhy ukázal jako dobrý krok...

Zrealizovaly se mé sny, s nimiž jsem do toho šel. Od začátku jsem říkal a věřil tomu, že Batist má větší potenciál, pokud bude vedený lokálně, nebude součástí velké korporace a bude svým pánem. To se nakonec potvrdilo.

Jaká k tomu vedla cesta?

Když mi bylo devětadvacet, táta mi koupil auto, byla to Mazda RX9. V autosalonu nám nabídli dvě verze motoru – klasický sportovní a výkonnější. Byl mezi nimi značný cenový rozdíl a já jsem si bez zaváhání vybral ten lepší. Táta zbledl a poznamenal: Tome, ty jsi hrozný maximalista. A to mě provází celý život. Moje vize a plány byly vždy velké.



Táta patřil k podnikatelům, kteří se vypracovali z ničeho, věděl, jak snadné je prohrát a jak velice těžké vyhrát, a také že velké úspěchy se tvoří z malých. Přestože naši mě podporovali, o akvizici největšího distributora ve Španělsku a Portugalsku měl táta pochybnosti. Říkal jsem mu, aby to nechal na mně, a dnes je firma mimořádně úspěšná. Jsem velmi pyšný, že táta vyřešil nástupnictví v poměrně mladém věku. Znám spoustu příkladů, kde to tak nebylo, skončilo to katastrofou a vztahy v rodinách to poznamenalo. V našem případě to šlo jako po másle.

Jaké jsou výhody nanoroušek oproti běžným ústenkám? Co musí splňovat?

Oproti běžným ústenkám, ať chirurgickým nebo látkovým, obsahuje naše nanorouška vrstvu s polymerem PVDF, který tvoří velmi jemnou a hustou filtrační vrstvu, která je schopna zachytávat i velmi jemné částice o velikosti viru. Nanorouška tedy chrání i svého nositele. Protože se svými filtračními schopnostmi přibližuje respirátorům, jde o nejúčinnější variantu roušky. Naše nanorouška je kompletně česká. Nejenže je z Červeného Kostelce, ale materiál a jednotlivé komponenty pocházejí výhradně od českých lokálních dodavatelů.

Kdy vznikl internetový obchod, kde nabízíte své výrobky?

Naše úsilí v první vlně směřovalo zejména k zajištění ochranných pomůcek do nemocnic, lékařům, sociálním službám, kteří jsou odběrateli našich výrobků dlouhodobě. Postupně se zvyšováním výrobní kapacity jsme začali s distribucí nanoroušek i dalším zákazníkům a veřejnosti. Nejprve skrze vlastní rouškomaty a prověřené prodejce. Mezitím jsme pracovali na spuštění vlastního e-shopu batistsafety.cz. Co vyrobíme, okamžitě expedujeme, poptávka je vysoká.

Jaká je úroveň kvality roušek nabízených na internetu?

Nanovlákno nebo nanovrstvu pouhým okem nepoznáte, což často zneužívají podvodní prodejci a nabízejí roušky, které absolutně nesplňují slibované parametry. Proto je důležité nakupovat ochranné prostředky pouze od prověřených výrobců a dodavatelů.

Můžete představit kampaň Chraňme se, jíž je Batist Medical iniciátorem?

Cílem kampaně je soustředit na jednom místě ucelené informace, jak se chránit, proč je důležité se chránit a jak můžeme svým chováním přispět ke zvládnutí situace. Zaměřili jsme se zejména na praktické informace a návody. Se zdravotními sestřičkami, finalistkami letošního ročníku projektu Batist Nej Sestřička 2020, vzniká série osvětových videí, kde upozorňujeme na časté chyby při nošení roušek, dezinfekci rukou nebo pohybu na veřejných místech, které mohou ohrozit zdraví. Rádi bychom se zaměřili i na další témata, jako je prevence a starost o zdraví.

Jaký předpokládáte další vývoj ve vztahu k vašemu podnikání?

Nejsme firma, jejíž úspěch stojí na koronaviru. Fungujeme třicet let, dodáváme do nemocnic, lékařských klinik a dalších zařízení a to budeme jistě dělat i nadále. Pandemie představovala spíše impuls k novým investicím a rozvoji, když si naše produkty začala kupovat i veřejnost. Myslím, že zkušenost s pandemií ovlivnila velkou část veřejnosti na celém světě a zákazníci budou klást důraz na kvalitu a více dbát na zdraví.

A co další vývoj pandemie?

Předpokládám, že začne očkování, které však nebude povinné a bude k němu velká nedůvěra. Proočkovanost populace se zvýší, avšak i v příštím roce se budeme potýkat s podobnými problémy jako letos. Mám z toho obavy. Do Vánoc nebude mít nikdo odvahu zavést omezení, a to se nám vymstí. Dokud Evropa nebude proočkovaná nebo naprosto jednotná v dalším postupu, nevidím moc šancí na zlepšení.