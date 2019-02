Trutnov upraví náměstí v Poříčí, kritizované kamiony však nezmizí

Radnice v současnosti vybírá z několika architektonických návrhů, revitalizaci chce dokončit v roce 2021. Místní obyvatelé poukazují na to, že hlavním problémem průmyslového Poříčí jsou kamiony a velké dopravní zatížení. Na zklidnění dopravy je však radnice krátká, úlevu přinese až dálnice D11.



Impulzem pro regeneraci Lípového náměstí se stala iniciativa mladých architektů Městské zásahy v roce 2016. Trutnovská radnice v loňském roce oslovila několik místních architektů a ze čtyř návrhů, které dorazily, podle všeho na konci února vybere ten nejlepší.

„Řešíme regeneraci veřejného prostoru s návazností na nejbližší okolí. Jde jak o úpravu parku, tedy veřejné zeleně, mobiliáře a cest pro pěší, tak i o regulaci dopravy a parkování v okolí kostela a o návrh na autobusové zastávky,“ říká trutnovský starosta Ivan Adamec (ODS).

Architekti navrhují kromě nových cest zakázat autům průjezd před kostelem i parkování a dále nahradit komunikaci vydlážděnou pěší zónou, umístit na náměstí hřiště s hrazdami pro cvičení nebo přesunout autobusovou zastávku přímo před náměstí do osy s křesťanským chrámem.

„Kostel a park by měly tvořit celistvý prostor, který nebude oddělen silnicí,“ poznamenává Jan Veisser, jehož návrh se nejvíce zamlouval hodnoticí komisi jmenované městskou radou.

Všichni architekti počítají s prořezáním zeleně a zasazením nových stromů. Vzrostlé lípy, které jsou symbolem náměstí, by zde měly zůstat.

„Náměstí by se mělo více otevřít, je příliš zarostlé a přítmí zde panuje většinu dne,“ všímá si obyvatel Poříčí Petr Jandera.

Podle některých usedlíků však rekonstrukce Lípového náměstí pozbude smyslu, pokud se nepodaří něco udělat s alarmující dopravní situací. Náchodská ulice, spojující okresní město s Náchodem a Polskem, patří mezi nejfrekventovanější v regionu. Kamiony si běžně zkracují cestu Voletinskou ulicí kolem Lípového náměstí.

„Je mi líto lidí, kteří zde bydlí. Situace je špatná. V první řadě by se měla řešit doprava, která je hlavním problémem Poříčí. I sebehezčí náměstí bude dehonestované dopravou, bude to prachoviště,“ míní Luboš Panny.

„Jsem rád, že se město rozhodlo konečně něco udělat s tristním stavem Lípového náměstí, které v minulosti bylo skutečným centrem Poříčí s kinem, restauracemi a obchody. Dnes je mrtvým prostorem bez občanské vybavenosti, zato s průjezdem těžké dopravy, lidé tudy jenom procházejí. Mělo by dojít k oživení centra, nestačí jen opravit povrchy cest a revitalizovat zeleň. Klíčové je vyřešení dopravní situace v návaznosti na dálnici D11,“ myslí si Miroslav Šnajdr, jenž v této městské části žije 50 let.

Zoufalé čekání na D11

Jako na spásu čekají místní na stavbu dálnice D11, která by odklonila kamionovou dopravu a tím hlavní problém Poříčí vyřešila. Podle místostarosty Tomáše Hendrycha (Volba pro město) však částečnou úlevu přinese i plánovaná rekonstrukce náměstí: „Všechny návrhy počítají s vytvořením zálivů pro autobusové zastávky, což zlepší průjezdnost Náchodské ulice. Zúžení komunikace ve Voletinské ulici bude možné až po stavbě D11.“

Náchodskou i Voletinskou ulici by město rádo získalo od státu do svého majetku, aby mohlo účinněji regulovat provoz například umístněním zpomalovacích retardérů.

Zatímco se Poláci při stavbě rychlostní silnice S3 blíží ke hranicím, Trutnov si na dálnici D11 ještě musí několik let počkat. Její budování provázejí velké problémy a zdržení. Podle původních plánů se 22 kilometrů dlouhý úsek z Trutnova do Královce na hranice s Polskem měl začít stavět v letošním roce. Už nyní je takřka jisté, že stavba neodstartuje dříve než v roce 2021 a potrvá dva až tři roky.

Poříčí by se nového náměstí mělo dočkat do tří let. „V letošním roce necháme zpracovat projektovou dokumentaci a chceme získat stavební povolení. V příštím roce vybereme zhotovitele a zahájíme revitalizaci náměstí. Hotova by měla být v roce 2021,“ naznačuje harmonogram místostarosta Hendrych.

Město podle něj chce na investici získat dotační peníze. Na konci února by radní měli vybrat vítězný architektonická návrh.