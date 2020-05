Kůň odmítal uhnout lokálce u Adršpachu, strojvůdce musel jet krokem za ním

Koníka, který se dostal mimo ohrady a vykračoval si po železniční trati, natočila seniorka. Záběry zveřejnila Východočeská televize.

Stalo se to v neděli dopoledne na rovince před zastávkou v Hodkovicích, když tudy projížděla regionova na trati mezi Trutnovem a Teplicemi nad Metují.

„Je to tak, stalo se to mně, ráno, zhruba v 9:54 kousek před zastávkou Hodkovice u Trutnova směrem od Adršpachu. No, úplně běžně se to nestává a upřímně jsem s koněm za tím obloukem moc nepočítal,“ popsal Jiří Bělský na facebookovém profilu televize, kde se přihlásil, že právě on byl tím trpělivým strojvedoucím.

Lidé v obci však podotýkají, že potíže s pobíhajícími koňmi tu nejsou ojedinělé.

„Koně tam jsou polodivocí... Pan majitel bydlí o vesnici vedle a je docela problém ho zastihnout,“ poznamenala na sociálních sítích Kateřina Valentová.