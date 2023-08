Vrtulník na Sněžku dopravil dřevo na lavičky, mají zamezit vysedávání na trávě

Vrtulník společnosti Tech-Mont Helicopter company v pondělí přepravil na Sněžku poslední potřebný stavební materiál.

„Letové podmínky byly příznivé, v neděli a pondělí se uskutečnilo 85 letů,“ řekl Michal Orolin z letecké společnosti.

Sněžka podle Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) trpí enormním náporem turistů, patří k nejnavštěvovanějším místům v Krkonoších.

Denní návštěvnost 1 603 metrů vysoké hory je podle Správy KRNAP v letní sezoně za příznivého počasí až 10 tisíc pěších turistů z obou stran česko-polské hranice, přičemž v tomto počtu nejsou zahrnuti cestující kabinovou lanovkou Pec pod Sněžkou–Sněžka s denní kapacitou až 2 400 lidí.

„Návštěvnost vrcholu Sněžky je v letní sezoně extrémní, proto nad rámec statických opatření, jako jsou zábrany kolem návštěvnického prostoru, posilujeme strážní službu, včetně společných hlídek s policií. Omezení přístupu či zpoplatnění vstupu na Sněžku v tuto chvíli nechystáme,“ řekl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Podle něj je více návštěvníků Sněžky z polské strany hranice. Na polský vrch Kopa nedaleko Sněžky z polského střediska Karpacz totiž vede lanovka s přepravní hodinovou kapacitu až 900 lidí.

Omezit polskou lanovku nelze

„S polským národním parkem o řešení situace jednáme, ale nic moc s tím dělat nelze, lanovka na Kopu má potřebná povolení. Co se týče české lanovky, tak to platí také. Lanovka na Sněžku z české strany ale takový problém nepředstavuje,“ řekl Drahný.

Investorem nynějšího projektu je Správa KRNAP. Veškeré práce na Sněžce spadající do projektu mají být hotové nejpozději v září 2023. Stavební práce projektu, jehož cílem je usměrnit pohyb turistů na vrcholu hory, zahrnuje kromě laviček také opravy chodníků, vybudování nerezových zábran či opravu vyhlídky. Většina z toho je hotová.

10. srpna 2023

„Vznikne asi dvacet laviček plus dvě velká plata na ležení. Bude to sezení asi pro stovku lidí. Je to kvůli tomu, aby lidé nechodili na trávníky a aby si mohli pohodlně sednout,“ řekl Pavel Klimeš ze stavební firmy.

Letecká přeprava materiálu na Sněžku vozila materiál z nedalekého Lvího dolu, kde bylo zřízeno překladiště. Vrtulník přepravil v těchto dnech na vrchol nejvyšší české hory dřevo na lavice. Provoz lanovky přerušen nebyl, stavbaři pouze řídili průchod návštěvníků mezi jednotlivými lety.

„Zároveň jsme převezli zbylý kámen z vrcholu na poslední neopravený úsek cesty v oblasti Sněžky pod Jubilejní cestou směrem na Obří hřeben vedoucí k Malé Úpě. To ale už není součástí tohoto projektu,“ uvedl Klimeš.

Stavební část projektu začala v květnu 2022 zemními pracemi, které předcházely výstavbě nerezových zábran. Oplocení na české straně Sněžky odděluje návštěvnický prostor od míst, kam se nesmí. Správa KRNAP si od stálých zábran na vrcholu Sněžky slibuje zvýšení ochrany přírody v oblasti, která patří k nejcennějším v Krkonoších. Ochranáři na vrcholu nejvyšší české hory vždy před hlavní turistickou sezonou kvůli neukázněným turistům instalují dočasné i metr vysoké sítě.

Stavbaři také na vrcholu Sněžky zrekonstruovali horský chodník ve směru od Růžové hory. Je tvořen takzvaným štětem, starou metodou, kdy jsou kameny do cesty vkládány na výšku. Nově opravený chodník vede od horní stanice lanovky na vrchol Sněžky. Před rekonstrukcí museli stavbaři odstranit původní chodník.

Materiál, který používali na jeho opravu, dopravil loni v září na Sněžku vrtulník. Také nepotřebný materiál z chodníku byl přepraven ze Sněžky letecky.