VIDEO: Vrtulík tahá na Sněžku vaky s tunami kamení. Když to vítr dovolí

Úložiště pro vaky s materiálem je u horní stanice kabinové lanovky. Vrtulník Mi-8T má v plánu 130 letů.

Počasí na Sněžce už v pondělí vzlet vrtulníku kvůli silnému větru neumožňovalo. Kvůli pořízení neobvyklých snímků z okolí Sněžky na místo v pondělí po poledni vyrazil i fotograf MF DNES, ale dočkal se až pozdě odpoledne.

„Harmonogram letů závisí na počasí. V pondělí jsme začali létat až kolem 17 hodiny,“ řekl Michal Orolin ze slovenské společnosti TECH-MONT Helicopter company, která leteckou přepravu zajišťuje.

V úterý ráno byly podmínky v Krkonoších opět nepříznivé, piloti vrtulníku prozatím nedostali zelenou.

„Jsme tu, ale silně fouká, dopoledne se určitě létat nebude a moc šancí tomu nedáváme ani ve zbytku dne,“ řekl redakci iDNES.cz v půl desáté Pavel Klimeš ze stavební firmy. Situace se však může měnit z hodiny na hodinu.

Stavební firma kvůli opravě posledního úseku chodníku nechává dopravit na Sněžku asi 400 tun materiálu, především kamene. Jde o součást projektu Zpřístupnění Sněžky zadaného Správou Krkonošského národního parku.

V letových hodinách bude česká strana Sněžky pro turisty uzavřena, omezený bude i průjezd Lvím dolem od Vasovy louky po Velký polom, kde je skládka Na Kose.

„Vrtulník s vaky bude nalétávat od Lvího dolu mimo zatáčku Jubilejní cesty do prostoru schodiště mezi Českou poštovnou a stanicí lanovky. Na přístupových místech budou případné návštěvníky usměrňovat a omezovat naši zaměstnanci,“ informoval už dříve Klimeš.

Pro minimalizaci omezení by se mělo létat od 7 do 10 hodin, to je zhruba 25 letů, a od 15 hodin do setmění.

Přístup na Sněžku od Slezské boudy v Obřím sedle a po červené Jubilejní cestě ve směru od Pomezních Bud by měl být během letového provozu bez omezení.

Rekonstrukce se týká kamenného chodníku, který vede od horní stanice lanové dráhy na vrchol Sněžky. Dělníci provádějí přípravné práce od srpna. Budou pracovat starou technologií štětování, která spočívá v kladení velkých kamenů na výšku. Sto metrů dlouhý chodník je široký až 12 metrů.

Přeprava materiálu na Sněžku je součástí zakázky za 17,85 milionu, do které spadá také vybudování nerezových zábran, opravu vyhlídky či instalaci laviček.

Mezi lety 2018 až 2020 se opravoval chodník mezi Růžovou horou a Sněžkou.