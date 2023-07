Lanovka na Sněžku zdražila, hodinové fronty na ni turisté stojí dál

Je úterý deset hodin dopoledne. V Peci pod Sněžkou svítí slunce a teploměr ukazuje příjemných 20 stupňů Celsia. Na rozdíl od nedávných tropických veder panují ideální podmínky pro výlet na Sněžku. Už při příjezdu do krkonošského střediska je však patrné, že v Peci bude opět narváno.

Pracovníci ve žlutých vestách u parkovacího terminálu zastavují řidiče a upozorňují je, že na parkovišti U Kapličky, které je nejblíže dolní stanici lanovky, nezaparkují. Skutečně. Před vjezdem na záchytné parkoviště je zábrana a cedule s nápisem „obsazeno“ v češtině a angličtině.

Kolik stojí lanovka na Sněžku Lanová dráha podobně jako lyžařská střediska před dvěma lety rozdělila sezonu na hlavní a vedlejší. O letních prázdninách platí vyšší ceny než ve zbytku roku. V červenci a srpnu stojí dospělého zpáteční jízdné z Pece na Sněžku 680 korun, jednosměrný lístek na vrchol 360 korun. Jen o pár desetikorun levnější je juniorské jízdné pro děti od 12 do 17 let. Zhruba polovinu zaplatí děti starší pěti let. Zpáteční jízdenka do mezistanice na Růžovou horu vyjde dospělého na 480 korun. Výrazně ušetří majitelé karty hosta, na kterou mají nárok lidé ubytovaní v Peci a Velké Úpě. Se slevovou kartou zaplatí o třetinu méně. Letní ceník lanové dráhy na Sněžku snese srovnání s některými italskými či rakouskými resorty. Například zpáteční jízdenka na vrchol Monte Baldo u italského jezera Lago di Garda stojí 25 euro (zhruba 600 korun). K nákladům, které souvisejí s výletem na nejvyšší českou horu, je potřeba přičíst parkovné. Celodenní lístek na parkovišti U Kapličky stojí 250 korun, v parkovacím terminálu na příjezdu do Pece o 50 korun méně. Mimo letní prázdniny jsou ceny o poznání nižší. Za cestu lanovkou na Sněžku dospělý návštěvník zaplatí 280 korun, zpáteční jízdenka vyjde na 520 korun.

V terminálu pro 450 aut jsou dvě hodiny před polednem naštěstí ještě desítky volných míst.

K lanové dráze míří po chodníku špalíry lidí. Fronta před pokladnami měří odhadem 200 metrů a táhne se až za hřiště, kde si děti krátí čas, než nasednou do kabinové lanovky. Rodiče odbíhají ke dvěma stánkům pro limonádu a zmrzlinu.

Monika Vránová ze Dvora Králové nad Labem má štěstí, po půlhodinovém čekání je téměř u pokladny. „Už jsme tady párkrát byli a mysleli jsme si, že fronta bude ještě delší. Dneska to docela jde,“ říká. Tak jako řada výletníků si kupuje pouze jednosměrné, a tedy výrazně levnější jízdenky. Dolů ze Sněžky půjde po turistické cestě.

„Vypadá to na dlouho“

Na úplný konec fronty se řadí Jana z Pardubic, která přijela do Pece s dcerou a vnoučaty.

„Vůbec jsme to nečekali, vypadá to na dlouho. Mám tu tři malé děti, takže jít pěšky pro nás nepřipadá v úvahu. Ještě si rozmyslíme, jestli nepůjdeme pěšky dolů aspoň z Růžohorek,“ povídá. Poměrně vysoké jízdné nehraje v jejím rozhodování roli. „Četla jsem, že lanovka na léto zdražila. Když už jsme tady na výletě, tak to zaplatíme,“ dodává.

Kromě češtiny je v zástupu často slyšet polština a němčina. Vyšroubované letní ceny lístků na lanovku jsou pro některé turisty překvapením.

„Z Prahy jsme zvyklí na vysoké ceny, ale tohle je masakr. Celá Pec je strašně drahá. Jsme tady s dětmi a chceme, aby Sněžku viděly. Neodradí nás to od výletu na Sněžku, ale třeba by sem člověk jezdil častěji, kdyby to bylo levnější,“ poznamenává Marcela Pospíšilová, která je po hodině čekání zhruba v polovině neustále se prodlužující fronty.

Lanovka zvedla v létě ceny kvůli rostoucím nákladům. „Zdražovali jsme kvůli nárůstu cen veškerých vstupů, které máme. Od elektrické energie, přes mzdy až po ceny náhradních dílů,“ řekl náčelník lanovky Jiří Špetla Českému rozhlasu.

Zatímco v roce 2019 činily podle něj provozní náklady 22 milionů, vloni to bylo o šest milionů víc. Ještě na jaře 2021 stálo zpáteční jízdné na Sněžku 430 korun.

Podpora dětského hospice

Zakoupením jízdného na lanovku o letních prázdninách návštěvníci letos podpoří dětský hospic Dům pro Julii v Brně. Nezisková organizace, která první lůžkový hospic pro děti u nás staví, dostane z každé prodané jízdenky pět korun. Maximálně získá půl milionu korun.

„Jsme velmi rádi za tento vstřícný a dobročinný krok. Těší nás propojení turistiky a pomoci druhým. Cílem našeho hospice je odlehčit rodinám, které pečují o své nevyléčitelně nemocné děti 24 hodin denně, sedm dní v týdnu,“ uvedla ředitelka Domu pro Julii Radka Vernerová.

Nejznámější krkonošská lanová dráha v loňském roce svezla téměř 247 tisíc výletníků, v předcovidovém roce 2019 to bylo bezmála 312 tisíc. Lanovka je stoprocentně vlastněná městem a je důležitým motorem ekonomiky Pece. Vloni do městského rozpočtu přinesla čistý příjem 32 milionů korun. Díky tomu Pec může realizovat nákladné projekty, jako byla například v roce 2020 stavba parkovacího terminálu za 160 milionů korun.

Od roku 2013, kdy se rozjela na Sněžku nová kabinová lanovka, akciová společnost do městského rozpočtu odvedla téměř 300 milionů korun. V červnu po 12 letech rezignoval předseda představenstva akciovky Alan Tomášek. Bývalého dlouholetého starostu ve funkci nahradila stávající starostka Ilona Karlíková.