Jednání o nechtěném domě Pilot 1 se zadrhla, Hradec dělá „mrtvého brouka“

Opozice zve k jednání, rukavice leží před ODS Po výzvě Pirátů k vytvoření nové radniční koalice v Hradci Králové se s podobným prohlášením ozvaly i další opoziční strany. Nabídku vytvoření nového vedení, které by město důstojně dovedlo do příštích komunálních voleb, zaslali nyní vládnoucí ODS také zástupci Hradeckého demokratického klubu (HDK), lidovecké Koalice pro Hradec a uskupení Změna a Zelení, které koncem roku z koalice vystoupilo, avšak stále má svého náměstka primátora Martina Hanouska.

Opoziční strany chtějí utvořit novou koalici „z demokratických stran“. Samy převzít otěže nemohou, protože bez ODS nemají potřebnou většinu. Tou však nedisponuje ani současné vedení ANO a ODS, což na minulém zasedání vyústilo v nezvolení nově navrhovaných náměstků. Patovou situaci by mohli zastupitelé vyřešit už na zasedání zastupitelstva v pondělí 22. února, ač ODS dosud vždy odchod z koalice s ANO odmítala. Zřejmě by totiž musela obětovat post primátora.