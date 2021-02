Dům na Slezském Předměstí roste, parkování u polikliniky bude obtížnější

Výstavba bytů v Hradci Králové zdaleka nestačí poptávce. Bydlení roste nejen v tradičních lokalitách na okraji města, ale i na ojedinělých volných místech v širším centru.



Novostavba v sousedství hotelu Alessandria v Hradci Králové je téměř hotova, přitom o ní donedávna řada Hradečanů ani nevěděla.

Stavba na volném prostranství s parkem začala na podzim 2019, a termínem se tak „trefila“ do pandemie koronaviru, která o sobě dala vědět, když dům začal stoupat do výšky. Počet lidí směřujících kolem frekventovaného místa k tamní poliklinice se v té době rapidně snížil.

Na stejném místě se před lety chystala přístavba hotelu a zejména obyvatelé sousedního domu proti záměru protestovali. I tehdy jim vadilo zastavění části parku, který byl posledním volným místem se zelení v okolí. Brzy se budou o zbytek parku dělit s obyvateli 66 nových bytů v rezidenci Alessandria.

„Lidé byli proti, bohužel s tím nic nezmohli. Psaly se i stížnosti, ale stavba byla povolena a tím to skončilo. Původně to chtěli stavět ještě vyšší, a dosáhlo se alespoň toho, že by to mělo být vysoké zhruba jako budova polikliniky. Dům zabere i kus parku a lidé přijdou o světlý prostor, který tam byl. Ten barák všechno zastíní,“ přiblížila situaci předsedkyně komise místní samosprávy jižní části Slezského Předměstí Eva Matyášová.

„Samozřejmě, že nám park bude chybět. Stromy tam kdysi sázeli první obyvatelé domů, když se sem v šedesátých letech nastěhovali. A teď dvě třetiny z nich zlikvidovali, a nikoho to nezajímá. Ekologové křičí kvůli každému broukovi, ale když jde o lidi, je to jedno,“ řekl jeden z obyvatel domu sousedícím s hotelem Alessandria, který si nepřál zveřejnit jméno.



Postavíme klidový park, říká investor

Investorem projektu je společnost PJW z Poděbrad a zhotovitelem stavby firma BAK.

„Celý prostor vhodně dotváří stávající uliční linii. Na zadní straně rezidence je v plánu výstavba klidného parku, který bude sloužit jako odpočinková plocha pro trávení volného času v bezprostřední blízkosti vašeho bydliště,“ píše se na stránkách projektu.

Podle jeho manažera Ladislava Matěny nebude velikost parku omezena tak, jak se nyní zdá. Každopádně rozsáhlá stavba charakter místa zcela změnila.

„Park za objektem zůstane, pouze teď je tam zábor, za kterým zůstane netknutý. Za plotem uvnitř stavby jsou stromy zachované podle dendrologického průzkumu. Veškerá zeleň tam zůstane tak jako předtím. Samozřejmě v původním rozsahu park nebude, když tam stojí nový barák,“ řekl Matěna.

Čekání na parkovací dům

A zatímco jeřáby zvedají po roce a čtvrt materiál až do posledního podlaží, v okolí pokračuje parkovací krize, kterou má již mnoho let vyřešit parkovací dům. Ten má stát na parkovišti naproti novému bytovému domu přes ulici. Zatím je však pouze na papíře. Stavba rezidence dokonce počet parkovacích míst v okolí o něco snížila, byť prý dočasně.

„Dále to zhoršuje velice špatnou situaci, zabrali totiž část ulice u polikliniky, kde se parkovalo. Jako komise nemáme informace o tom, že by se příprava stavby parkovacího domu nějak posunula,“ popsala předsedkyně komise Matyášová, která je lékařkou působící právě na poliklinice na Slezském Předměstí.

„Pochybuji, že se s tím v blízké době začne něco dělat. Už včera bylo pozdě. V plánu to je a my bychom to opravdu přivítali. Pacienti opravdu nemají, kde zaparkovat, stejně jako lidé, kteří jdou například do budovy správy sociálního zabezpečení,“ řekla Matyášová.

Parkovací dům Rožberk

Parkovací dům na místě současného rozlehlého a zároveň permanentně zaplněného parkoviště nevyroste dříve než za několik let.

„V současné době pracujeme na projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a věříme, že do konce roku 2021 budeme mít platné rozhodnutí. Je třeba si uvědomit, že je před námi celý povolovací proces, a není tedy dost dobře možné odhadnout termín. Pokud půjde vše dobře, tak někdy v roce 2023 by mohla být stavba zahájena. Doba výstavby bude přibližně 12 až 15 měsíců,“ sdělil Jiří Holubec ze společnosti ISP, která má výstavbu parkovacích domů v Hradci Králové na starosti.

Parkovací dům Rožberk bude mít kapacitu 290 míst, auta budou v jednom podzemním a dvou nadzemních podlažích i na střeše.

„Bude zabírat celou plochu současného parkoviště. Předpokládáme koncept smíšeného režimu parkování pro rezidenty a hosty, jak je to běžné v ostatních parkovacích domech,“ doplnil Holubec.

Staví se i na dalších místech, ale pomalu

V současné době se v Hradci Králové staví také na okrajích Moravského Předměstí a Malšovic. Nadále se rozrůstá lokalita Na Plachtě a stálicí je i Podzámčí, kde roste bytový dům za prodejnou Penny.

Naproti přes silnici za restaurací Duran dlouhodobě staví hradecká společnost Fato. Zhruba před rokem dokončila bytové domy Nela a Oliver, předtím objekty Lukáš a Martin. Celkem tak v místě postavila 17 bytových domů a na další se chystá.

„Ještě čtyři domy by se nám tam měly vejít. První dva chceme začít stavět zkraje příštího roku,“ nastínil ředitel společnosti Fato Josef Buchta. Podle něj by se ve městě mohlo stavět v daleko větším rozsahu. A také rychleji.

„V současné době je výstavba bytů v Hradci Králové dost slabá. Třeba v Pardubicích se staví víc. Myslím si, že je to do značné míry dáno legislativou a tím, jak tady všechno trvá. Čekáme roky na povolení i tam, kde je naprosto jasné, co má v místě vzniknout. V části lokality Podzámčí, kde stavíme, držíme určitý ráz vzhledu domů, podmínky pro výstavbu jsou tam regulovány územní studií, a přesto čekáme. Než se tam něco narodí, trvá to tři nebo čtyři roky,“ vysvětlil Buchta.

„Pozemků vhodných pro bytovou výstavbu je málo a ani realizovaných záměrů mnoho není. Má to za následek i to, že cena bytů jde neskutečným způsobem nahoru, protože poptávka je vysoká a staví se málo. My příští rok postavíme zhruba 30 bytů, a to není na hradecký trh prakticky nic. Myslím si, že by jich dokázal pojmout stovky,“ dodal Buchta.