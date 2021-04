Přípoje už při zpoždění autobusů v kraji neujedou, zasáhne dispečer

V každém autobusu jsou nová odbavovací zařízení, která kraj nechal vyvinout na míru. Cestující mohou platit bankovními kartami a vrátila se i možnost koupě přestupní papírové jízdenky, která platí na všech linkách mezi výchozí a cílovou stanicí.



„Na jízdence je vytištěný QR kód s informacemi, každé odbavovací zařízení má na sobě čtečku, takže stačí kód přiložit a řidič hned vidí, zda máte platnou jízdenku,“ vysvětluje vedoucí odboru dopravy Královéhradeckého kraje Tomáš Jurček.

V platnosti zůstávají také čipové karty Iredo, které slouží jako síťové jízdenky i elektronická peněženka. Tím však digitalizace dopravy nekončí.

Cestujícím slouží nový web dopravakhk.cz, mobilní aplikace IREDO, na zastávkách se objevují nové označníky s logem a QR kódem. Ten umožní pasažérům s chytrým telefonem ihned získat veškeré informace o jízdních řádech a zobrazí jim i polohu spoje, na který čekají. To samé se dozvědí na webu, a dokonce i v autobusech. Bez složitého hledání tak mají na očích, kdy jim jede přípoj.

„Nechtěli jsme jít jen cestou moderních autobusů, ale i zlepšením služeb ve veřejné dopravě. Podstatné jsou informační systémy. Klíčové nyní bude zefektivnit dispečerské řízení, call centrum a služby,“ míní hejtman Martin Červíček (ODS), který v minulém volebním období coby náměstek pro dopravu tendr připravoval.

Agendu od něj na podzim převzal radní Václav Řehoř (ODS), jenž má za úkol dotáhnout rozbíhající se provoz autobusů a především tendr na vlakovou dopravu. Až ten umožní v plné míře rozvinout činnost krajských dopravních dispečerů. Nyní mohou totiž ovlivňovat jen provoz autobusů, výraznější zásahy kraje do provozu vlaků současné smluvní podmínky neumožňují. To však chce kraj změnit.

„Rozvoj informačních systémů a krajského dispečinku jsou segmenty, na které se chci zaměřit. Právě tyto drobnosti dělají veřejnou dopravu efektivní. Chceme ji udržet na úrovni 21. století, máme to dobře rozeběhnuté,“ avizuje Řehoř.

Přípoje při zpoždění počkají

Dispečink veřejné dopravy by měl do provozu zasahovat ve chvíli, kdy se spoje zpozdí, třeba kvůli husté dopravě, objížďce či nehodě. Aby cestující stihli přestoupit, dispečeři mohou pozdržet přípoje. To dosud nešlo, jen na železnici. Brzy by podobná čekání na přípoj mohla být nejen při cestě pouze vlaky či autobusy, ale i mezi vlaky a autobusy navzájem.

Že to dosud nefungovalo, ukázala třeba 22. listopadu nehoda na přejezdu u Studnice na Náchodsku.

„Cestující museli na další spoj čekat i 2 hodiny 20 minut. Přitom těm, kteří jeli do Starkoče náhradním autobusem, ujel přípoj do Václavic o pouhých pět minut,“ upozornil zastupitel Náchoda a člen krajského výboru pro dopravu Jiří Prokop (ANO).

„To je důvod, proč se snažíme modernizovat. Chceme, abyste to měli bez problémů, neměli byste nikde čekat, neměly by vám autobusy ujíždět. Ještě lepší to bude, až budeme mít tyto možnosti i u železnice,“ slibuje Červíček.

Odliv lidí byl velký, kraj věří v jejich návrat

„Děláme vše pro to, aby se cestující cítili bezpečně. U místa řidiče jsme instalovali plexisklo, frekventované plochy každý den dezinfikujeme a důkladnou dezinfekci provádíme i při pravidelném úklidu,“ říká dopravní ředitel BusLine Ondřej Polák.

Kraj objednává 19 milionů kilometrů ročně. S jeho logem vyjíždí na silnice 250 autobusů. První měsíc provozu však poznamenala vládní omezení.

Od 12. dubna sice doprava v kraji jede podle běžných jízdních řádů, ale i tak je úbytek cestujících značný. Například v únoru nastal oproti loňskému roku pokles o 50 procent. Kraj věří, že se lidé do vlaků a autobusů brzy vrátí. Vloni se díky domácímu cestovnímu ruchu objem cestujících ocitl v normálu už na konci léta.

Obří zakázku na deset let provozu autobusů v kraji za 7,7 miliardy korun si rozdělily společnosti BusLine, Transdev a lokální dopravci CDS Náchod a P-Transport Broumov. Cestující se mohou setkat i s logem rychnovského dopravce Audisbus, který je však součástí Transdevu. Nové smlouvy začaly platit 7. března.