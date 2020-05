, aktualizováno

Před 23 lety se pošťáci naposledy vypravili na venkov ve speciálním autobusu, teď Česká pošta chystá návrat pojízdných poboček. Už v červnu chce vyzkoušet, zda o ně budou mít lidé zájem. Pojízdná pošta by mířila i do vísek s desítkami obyvatel nebo do obcí, které v minulosti o pobočku přišly. Testovací provoz začne v Královéhradeckém kraji.