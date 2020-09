Koalice v Hradci se může změnit. Místo ANO dostali nabídku Piráti a HDK

Pravděpodobnost, že koalice v Hradci Králové bude i po krajských volbách fungovat v nynější sestavě, není zřejmě příliš vysoká.



Snaha o demolici staré koalice a sestavení nové už v Hradci Králové v nedávné minulosti byla. Podle informací MF DNES měli po velké rekonstrukci koalice zbýt v nejužším vedení města jen dva muži: primátor Alexandr Hrabálek (ODS) a náměstek pro školství, sociální oblast a životní prostředí Martin Hanousek (Změna a Zelení).

V zatím nerealizovaném návrhu byl nedobrovolný odchod hnutí ANO do opozice, které ve vedení mohli nahradit Piráti, Hradecký demokratický klub (HDK) a Koalice pro Hradec. Kromě náměstkyň primátora Věry Pourové a Moniky Štayrové (obě ANO) se mluvilo i o odchodu náměstka pro investice Jiřího Bláhy (ODS).

„Námluvy“ opozičních Pirátů, HDK a Koalice pro Hradec s ODS a Změnou nejsou tajemstvím. Pro Piráty a HDK by dohoda nejspíš znamenala zisk po jednom křeslu náměstka primátora, to poslední si zřejmě chtěla nechat ODS. Ale protože vyjednávání se zasekla na rozdílných představách nejen personálního charakteru, ale i celého fungování úřadu, vše prozatím zůstalo při starém.

Nabídku na vstup do koalice připouští předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal.



„Skutečně přišla. A protože jsme politici, začali jsme o ní jednat. Naší podmínkou bylo, že rozložení sil musí odpovídat tomu, že máme stejně zastupitelů jako třeba ODS a neskočíme po první nabízené funkci jako jiné strany. Nechceme hrát druhé housle, ale skutečně prosazovat náš program a být v jedné z vůdčích rolí v koalici,“ říká Dohnal.

Piráti dostali velmi podobnou nabídku už po volbách v roce 2018, ale nakonec skončili v opozici zřejmě i kvůli požadavkům na změny na vysokých úřednických postech magistrátu.

Pourová: Nevzdám se snadno

Snaha o odstranění ANO z koalice se pochopitelně velmi brzo donesla i k politikům hnutí.

„Voličům jsem slíbila, že v zastupitelstvu budu pracovat pro lidi a nevzdám se snadno, byť byly různé snahy o mé odvolání, protože někdo měl ambice jít na moji židli. Slib, že budu pracovat, chci samozřejmě plnit dál,“ upozorňuje náměstkyně pro majetek města Věra Pourová.

Řešení krize v Hradci Králové nepřinesla ani schůzka rozhádané koalice v závěru srpna. Nyní se zdá, že nevyhnutelné se takticky odkládá na říjen, až bude po krajských volbách a funkce naporcované. Na koaličním jednání prý radní Změny a Zelených vznesli konkrétní požadavky a návrhy řešení a nyní se spíš čeká na taktiku týmů ANO a ODS.

„Vznesli jsme konkrétní požadavky, protože není tajemství, že v koalici nejsme spokojeni. Domníváme se, že je potřeba dát jí nový a velmi výrazný impulz, nebo ji přeskládat. Koaličním partnerům jsme navrhli významné řešení, ale domluvili jsme se, že nemá smysl a bylo by to vůči městu i nezodpovědné, abychom koalici bourali už nyní. Jsme ve volební kampani, velká spousta zastupitelů kandiduje do kraje nebo senátu a realisticky je potřeba vyčkat, jak volby dopadnou,“ konstatuje Martin Hanousek.

Dodává však, že „koalice v současném složení nemá po volbách šanci“.

Čekat na dobu po volbách se nechce primátorovi

To si však nemyslí Věra Pourová. Podle ní by koalice ještě měla dostat šanci. „Pokud budeme skutečně pracovat a nebudeme politikařit, stojím o to, aby současná koalice pokračovala,“ říká náměstkyně.

Podle Pourové mají Zelení v krajských volbách velké ambice, a proto se rozhodnutí o osudu koalice přesouvá až na podzim.

„Na koaliční schůzce jsme se snažili vzájemně umravnit, abychom nepolitikařili, ale pracovali. Vzhledem k tomu, že na příští týden jsme si naplánovali pracovní schůzku koalice, dovozuji z toho, že pracovat chceme a budeme. Ale bohužel je to tak, že se bude čekat až na krajské volby,“ říká.

Jak se umravňování daří, může napovědět už rada města v úterý 8. září s několika zajímavými body. „Někteří naše připomínky pochopili, další si myslí, že ty problémy jsou marginální, daří se nám a do gescí si vzájemně nezasahujeme,“ komentuje koaliční schůzku Hanousek.

Čekat se nechce ani primátorovi. „Situaci s koalicí bych samozřejmě rád rozsekl už před volbami. Je-li problém, měl by se vyřešit hned a nemělo by se čekat až na to, jestli se někdo dostane do jiné funkce a podle toho to také řešit. To se mi skutečně nelíbí,“ zdůrazňuje Alexandr Hrabálek.

Odbor je čtyři měsíce bez šéfa

Ačkoli snahy o rozbití se datují od dubnového zastupitelstva, kdy k některým opozičním stranám dorazila neoficiální nabídka na účast v koalici, spor se rozhořel naplno až v červenci. Tehdy radní Změny a Zelených poprvé pohrozili odchodem z vlády kvůli (ne)jmenování nového šéfa odboru životního prostředí.

Náměstek pro oblast životního prostředí Martin Hanousek velmi emotivně mluvil o politickém ovlivňování výběru vhodného uchazeče, který by měl v čele odboru nahradit Ivu Šedivou, jež odchází do důchodu. Když se srpnová rada nedokázala shodnout ani napočtvrté, hovořil o ztrátě důvěry, destruktivní politice nebo hrubé intervenci zástupců hnutí ANO, kteří ve výběrovém řízení protlačovali svého vlastního kandidáta.

Výsledkem je, že náměstek Hanousek je už čtyři měsíce bez klíčového spolupracovníka a netuší, kdy a jestli vůbec se situaci podaří napravit.

„Takhle dál fungovat nemůžeme. Nemůžu být jen náměstek na ozdobu, potřebuji, aby věci fungovaly a šly dál. Mám obavy, že do případného dalšího výběrového řízení by se nepřihlásili dost dobří uchazeči,“ upozorňuje, že magistrát města velmi často není pro kvalitní uchazeče o zaměstnání dost atraktivní adresou.

Mimochodem ve čtvrtek dostalo město potvrzení, že z Norských grantů dostalo 1,24 milionu korun na Adaptační strategii týkající se změny klimatu.

„A právě to měl být klíčový úkol pro novou vedoucí odboru životního prostředí. I s tím cílem jsme hledali nového člověka kvalifikačně. Je to velká příležitost a bude zásadní to udělat dobře a prakticky,“ dodává Hanousek.