Krize v hradecké koalici se prohloubila. Změna a Zelení promýšlí, jak dál

Ačkoli dvě nejsilnější koaliční strany (ODS a ANO) si myslí, že pokračování hradecké vlády v současném složení je stále ještě možné, zastupitelé Změny jsou přesvědčeni o opaku.



Hlasování o jmenování nové vedoucí odboru bylo ve středu 5. srpna velmi těsné a jednotní nebyli ani radní ODS a ANO. Kromě Martina Hanouska a Adama Záruby (oba Změna a Zelení) hlasovali pro i Michal Moravec a primátor Alexandr Hrabálek (ODS), o jediný hlas z hnutí ANO se postarala náměstkyně Monika Štayrová. Proti? O jeden hlas víc.

„Řekněme si zcela otevřeně, že koalice nefunguje, neexistuje v ní důvěra a takhle to už dál prostě nepůjde. Nedovedu si představit její pokračování v současném personálním složení. Dohodli jsme se, že do konce srpna budeme mít jednání Zelených a Změny a vymyslíme, jakým způsobem pokračovat dál. Možnou variantou jsou buď zásadní personální změny, nebo složení zcela nové koalice z jiných stran. My opravdu nebudeme pokračovat v něčem, co je velmi destruktivní,“ říká Hanousek.

Podle něj zástupci ANO „hrubou intervencí“ protlačovali ve výběrovém řízení na nového vedoucího odboru svého stranického kandidáta.

Trojice radních ANO, jejichž jména stojí pod zprávou zdůvodňující nepodporu jmenování nové vedoucí, upozornila na důvody, proč nemohla zvednout ruku „pro“.

„Z podkladů jsme zjistili, že pokud jde o navrženou kandidátku, tak nemá požadované vzdělání v oblasti životního prostředí ani praxi v tomto oboru, dokonce nedoložila ani manažerskou praxi, navíc nemá ani zkušenost s funkcí vedoucího pracovníka, což byla jedna z podmínek výběrového řízení. Proto jsme se rozhodli, a myslíme si, že oprávněně, tuto kandidátku nepodpořit, což je nejen naše právo, ale jsme přesvědčeni, že při výše uvedených souvislostech je to i naše povinnost,“ stojí ve stanovisku, pod kterým jsou jména Věry Pourové, Jiřího Langera a Jiřího Maška.

„V tomto prohlášení jsou evidentní a prokazatelné skutečnosti, které nejsou pravdivé,“ ohrazuje se Hanousek.

Primátor Alexandr Hrabálek si navzdory hluboké krizi myslí, že pokračování současné koalice je ještě možné. Hanouska pokládá za jednoho z nejúspěšnějších náměstků současné hradecké vlády a chce s ním najít řešení. „Bouře nastávají a zase utichají. Myslím, že koalice i přes určité turbulence funguje a začíná se nám dařit i práce. Máme slušné výsledky,“ říká primátor.