Orální styk vyprovokovala nevlastní dcera, teď žárlí, řekl soudu invalida

Podle spisu ke znásilnění docházelo opakovaně od Vánoc 2014 do června 2016 v bytě na Novobydžovsku.

„Obžalovaný nezletilou pod pohrůžkou násilí v desítkách případů donutil k orálnímu styku. Poškozená kvůli strachu vždy podlehla,“ zaznělo v obžalobě státní zástupkyně Lucie Žabkové.

Pětačtyřicetiletý Vladislav A., který je v invalidním důchodu, u čtvrtečního líčení přiznal, že styk s nezletilou dívkou měl.

„Ze začátku to bylo kamarádské. Pak když družka odešla ráno do práce, chodila si ke mně lehnout do postele. Takhle to trvalo asi měsíc, než k něčemu došlo. Lehala si na mě, dávala si na mě nohy, ruce. Vyprovokovala to,“ řekl obžalovaný.

Po měsíci spolu prý dobrovolný styk skutečně měli.

„Bylo to pouze orální. Osahával jsem ji na prsou, přes tričko i pod ním. Nikdy však na přirození. Dělo se to v ložnici a asi dvakrát v koupelně. Věděl jsem, kolik jí je, ale neuvědomoval jsem si důsledky,“ vypověděl muž, který byl už třikrát trestán.

Podle něj o tom jeho družka a matka poškozené neměla ponětí. „Byla chronicky žárlivá. Všechno skončilo, když jsem nastoupil v létě do vězení,“ uvedl.

Obžalovaný má za to, že dívka nerozdýchala, že se oženil.

„Když jsem se vrátil z vězení, oženil jsem se. Dal jsem na Facebook dvě fotky ze svatby, takže je asi viděla. Žárlila na mě a asi do mě byla zamilovaná. Dokonce mi dvakrát psala do výkonu trestu dopis. Prostě ji popadla žárlivost a teď se mi mstí,“ podotkl ve výpovědi.

Udělala jsem to, aby neublížil mamce, vypověděla dívka

K soudu se dostavila i poškozená, které v době zneužívání bylo mezi třináctým a čtrnáctým rokem.

„Na začátku to bylo v pohodě. Potom byl jednou opilý, koukal na porno a řekl mi, ať s ním mám orální sex, jinak ublíží mamince, tak jsem to udělala,“ řekla prostřednictvím konferenčního hovoru dívka.

Ta rovněž uvedla, že se ji obžalovaný pokusil znásilnit. „Přišel ke mně, vyndal přirození a řekl, ať dělám. Stalo se to v pokoji. Bála jsem se ho. Osahával mě na přirození i na prsou,“ vypověděla.

Podle dívky se styk odehrával v koupelně nebo i na záchodě. „Pak jsem na tři měsíce odjela na léčení do psychiatrické léčebny. Když jsem se vrátila, tak to pokračovalo,“ poznamenala.

Obžalovaný poškozenou prý i často bil. „Třeba když jsem spláchla prášky do záchoda nebo jsem chtěla skočit z okna. Jednou mě zbil i kvůli tomu, že jsem vypila šampón. Prostě když jsem dělala kraviny,“ popsala.

Dívka však přiznala, že jeden čas se jí sexuální styk s obžalovaným líbil.

„Bránila jsem se jen ze začátku. Říkala jsem mu, ať mě nechá, nebo to řeknu mamce. On říkal, že mě, mamku i bráchu zabije. Tak jsem se nechala. Na začátku jsem to nechtěla, pak se mi to líbilo, ale pak jsem to zase nechtěla, protože jsem si našla kluka,“ řekla.

Se svým zážitkem se svěřila až po čtyřech letech své matce. „Chtěla jsem to říct, až mi bude víc let. Nechtěla jsem a nechci to řešit. Jsem z toho smutná. Když jsem to mamce řekla, tak říkala, ať nejsem smutná, že něco podobného také zažila,“ dodala poškozená.

Obžalovaný na její výpovědí jen kroutil hlavou a neodpustil si několik úšklebků. Za znásilnění mu hrozí až 12 let za mřížemi. Soud bude pokračovat v pátek výslechem znalců.