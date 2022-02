Jičín vyhlíží čtyřpruh a D35, řidiče čeká plynulejší jízda do Krkonoš

Původně se na silnici první třídy číslo 16 tvořící jižní obchvat Jičína měly opravovat mosty. Nakonec tam však dojde k rozšíření čtyřkilometrového úseku od Robous až po výpadovku na Poděbrady o další dva jízdní pruhy, navrch k rekonstrukci dvou mostů a dvou důležitých křižovatek za zhruba 1,6 miliardy korun.

Stavět by se mělo začít zhruba za čtyři roky. Cesta z Krkonoš, od Hradce Králové a z opačného směru od Mladé Boleslavi či Liberce bude plynulejší, naváže na již existující čtyřpruh od Úlibic po Robousy a v budoucnu také na novou dálnici D35.

„Začali jsme chystat opravy mostů, ale po jednání se zástupci Jičína jsme nakonec studii pojali velkoryseji s ohledem na pokračování trasy budoucí D35, která bude končit v Úlibicích. Trasa na Liberec přes Český ráj zatím není úplně jasná, a tak jsme začali připravovat výpustku směrem na Mladou Boleslav,“ popisuje ředitel krajské pobočky Ředitelství silnic a dálnic České republiky (ŘSD) Marek Novotný.

V současné době jsou čtyři jízdní pruhy jen v úseku mezi Úlibicemi a Robousy, kde se silnice zužuje. „Dalšími dvěma pruhy se všechno zrychlí, výrazně se zvýší plynulost dopravy. Čtyřpruh mezi Úlibicemi a Robousy bývá v současné době ucpaný nejen v pátek jako dříve, ale každý den,“ upozorňuje starosta Jičína Jan Malý (ANO).

Obchvat v číslech 1,6 miliardy korun má stát rozšíření obchvatu Jičína o další dva jízdní pruhy.

by měly trvat stavební práce, které začnou zhruba za čtyři roky. 8,5 kilometru bude měřit obchvat Nové Paky, který se začne stavět už letos na jaře.

Podle něj rozšíření obchvatu a související změny bude pro Jičín znamenat řešení hned několika dopravních problémů.

„Nechci říkat, že mosty jsou v havarijním stavu, ale rekonstrukci již potřebují. Je tam i velice komplikovaná křižovatka s Konecchlumskou ulicí, což je silnice třetí třídy. Stávají se tam vážné dopravní nehody. Mělo by se zamezit odbočování směrem doleva na Novou Paku. Bude se to řešit vybudováním podjezdu a napojením na Moravčice a Robousy. Požadovali jsme rovněž nájezdovou rampu navazující na obchvat z Popovické ulice u závodu společnosti San Swiss tak, aby auta nemusela před Popovicemi podjíždět most a komplikovaně najíždět na obchvat. Bude to úleva pro celé město,“ řekl.

ŘSD zatím dokončilo zpracování záměru projektu, který předložilo k posouzení hodnoticí komisi ministerstva dopravy, zpracovalo projektovou dokumentaci k předběžnému geotechnickému průzkumu, na který naváže jeho realizace.

„V současné době je podána žádost o posouzení vlivu na životní prostředí EIA. V případě bezproblémové přípravy stavby bychom rádi zahájili realizaci v roce 2026 s předpokládanou délkou stavebních prací 40 měsíců,“ uvádí Ivan Vrabec z hradeckého ředitelství ŘSD.

Objížďky se městu vyhnou

Při rozšiřování silnice by se po obchvatu mělo jezdit v omezeném režimu. Rekonstrukce mostů a křižovatek si vyžádají objížďky, městu se však vyhnou.

„Stávající obchvat je dostatečně široký a umožňuje vedení dopravy v uspořádání 1+1 s bezpečným odstupem od stavby při snížení rychlosti. V době přestavby křižovatek a výstavby mostů nebude možné odbočení do všech požadovaných směrů, proto budou navrženy objízdné trasy. Vedení dopravy skrz město není možné z důvodu možného kolapsu dopravy při průjezdu po komunikacích nižších tříd,“ uvádí Vrabec.

Jičínu se na jaře dokončením východního obchvatu města, který odvedl auta směřující na Semily, výrazně ulevilo od tranzitní dopravy. Přeložka krajské silnice vede z jičínské části Robousy a po 3,5 kilometru se napojuje na cestu mezi Valdicemi a Železnicí. Kromě dvou kruhových objezdů a nadjezdu nad silnicí třetí třídy přibyly i dva podchody. Stavba přišla na 210 milionů korun, dalších více než 40 milionů korun stál výkup pozemků.

„Východní obchvat nám velmi ulevil. Centru se vyhýbají třeba těžké kamiony jezdící z kamenolomu v Košťálově směrem na Hradec. Lidé si to chválí. Obyvatelé z okolí lipové aleje říkají, že je to velmi znát, dříve se jim v pokoji kývaly lustry, dnes mají klid,“ pochvaluje si Malý.

Blíží se obchvat Nové Paky, ale i dálnice D35

V příštích letech čekají Jičínsko další výrazná zlepšení zejména tranzitní dopravy. Provoz na hlavním tahu do Krkonoš, který je zároveň důležitou spojnicí mezi automobilkami v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí, výrazně usnadní obchvat Nové Paky, který se s přestávkami plánuje od konce druhé světové války.

„Stavba 8,5 kilometru dlouhého obchvatu má pravomocné stavební povolení, zahájení se předpokládá na jaře 2022,“ oznámil v prosinci generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

V pokročilé fázi přípravy je i výstavba dálnice D35 z Hradce Králové do Úlibic, odkud nyní vede čtyřpruh k Robousům. Na něj naváže zmínění rozšíření jižního obchvatu Jičína. Za roky provozu se okolí obchvatu značně změnilo, stále se k němu přibližuje zástavba, sídlí tam velké firmy.