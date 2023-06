Na Jičínsku z neznámých příčin hoří les, je vyhlášen třetí stupeň poplachu

Požár v Českém Švýcarsku Sledovat další díly na iDNES.tv

Hasiči vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze čtyř, určují se podle počtu vyslaných jednotek. Na místě jich je nyní 13.

Podle mluvčí si posádka vrtulníku nejdřív prozkoumá terén a určí, jak bude plnit bambivak vodou, může to být blízký rybník nebo ho naplní dobrovolní hasiči z cisteren. „Zřízena jsou dvě čerpací stanoviště pro doplňování vody do cisteren, vrtulník by měl nabírat vodu na nedalekém Vojickém rybníku,“ dodala později.

Na místě je nyní 13 jednotek hasičů, podle potřeby budou případně síly a prostředky navýšeny, uvedla mluvčí. Na určení příčiny požáru je brzo, dodala.