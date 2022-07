Zvážíme noční zákaz vstupu do lesa, říká k požáru mluvčí Českého Švýcarska

Jak situace s požárem vypadá nyní?

Hasební zásah pokračuje. Samozřejmě doufáme v to nejlepší, ale situace se může z minuty na minutu změnit. V neděli se podařilo hasičům dostat pod kontrolu požár, který původně propukl v Malinovém dole. Ale pak se objevila další ohniska v téměř kilometrové vzdálenosti od původního požáru, takže hasební zásah pokračuje na skalních výběžcích nad soutěskami Kamenice. Z toho plynou nějaká omezení pro návštěvníky oblasti, kdy jsou některé silnice a cesty uzavřeny. Požár se daří držet v nějakých mezích, ale v kterýkoliv okamžik se může objevit nějaké nepříjemné překvapení. Navíc dnešek je pro hasiče velmi náročný, protože teploty mají vystoupat až na 32 stupňů a ráno se zvedl vítr.

Jak velké škody plameny napáchaly?

V Národním parku České Švýcarsko nemáme hospodářské lesy, takže nevyčíslujeme ekonomicky škody na porostech, protože to nedává smysl. Ekologická funkce je velmi těžko vyčíslitelná, protože nám tam odhořely i některé zmlazující porosty, což je samozřejmě škoda. A nemáme ještě vyčíslené vedlejší škody způsobené požárem. Hořelo i v oblasti, kde jsou vysokozátěžové bariéry, neboli ochranné ploty, které mají chránit obec Hřensko před padajícími kameny a stromy. Na místo jsme se ještě nedostali, takže rozsah poškození budeme zjišťovat v příštích dnech.

Na Facebooku jste zmínil, že řada lidí je neukázněných a nerespektuje režim parku, například v něm přenocovává načerno. Jak velký je to problém?

Zejména v období sucha je to problém přímo gigantický. Popravdě řečeno, nemusí být takových lidí moc, ale stačí jich pár. Nyní vidíme, jak velké množství hasičů a dalších lidí zaměstná takové jednání.

Jak to vypadá s pokutováním neukázněných návštěvníků?

Pokud narazíme v lese na někoho, kdo rozdělává oheň, tak podle závažnosti situace rozdáváme pokuty na místě do deseti tisíc korun, což je zákonný limit. Problém ale je, že často návštěvníka nepřistihneme přímo ve chvíli, kdy se takového jednání dopouští. Rozdělávání ohňů není úplně masový jev, nicméně velice úzce souvisí právě s nocováním v národním parku, které je podle zákona zakázané. Často nacházíme ohniště opuštěná. Měli jsme i případy, že lidé utekli a na místě nechali i nedopečené špekáčky a tábornické vybavení.

Jaké následky bude mít požár pro porost v národním parku? Za jak dlouho se les „srovná“?

Les na spáleništích se srovnává poměrně rychle, to není až tak velký problém. Nicméně tato událost bude mít nejspíš dopady na opatření, která jsou zaměřena na návštěvníky.

Po zkušenosti z víkendu zpřísníte režim v parku?

Musíme to vyhodnotit a jistě se o tom bude diskutovat. Budeme muset zhodnotit, zda se neinspirovat na německé straně, kde je vyhlášený úplný noční zákaz vstupu do lesa. Je nutné si uvědomit, že při likvidaci takového požáru jdou hasiči s kůží na trh, oni do toho terénu musí, nelze to nechat vyhořet, a jsou fyzicky ohroženi na životě. V takovýchto podmínkách je potřeba nějaká opatření přijmout, aby se pokud možno situace neopakovala. To, že shoří někde kus lesa, je sice mrzuté, ale ten se za čas obnoví, ale každý kdo manipuluje s ohněm v lese, by se si měl rozmyslet, jestli chce žít s tím, že kvůli tomu třeba potom zemřel nějaký hasič.

Byl aktuální požár v něčem jiný a případně tedy poučný?

V zásadě se jedná o jeden z největších hasebních zásahů od roku 2006, kdy hořelo na Jetřichovicku. Další odlišnost je v tom, že je zasažena nejnavštěvovanější oblast národního parku vůbec, ohněm byla zasažena turisticky nejvytíženější oblast, která je srdcem regionální ekonomiky. Pokud by se požár úplně „vymkl z rukou“ a shořely by svahy nad soutěskami, bylo by zřejmě nutné lokalitu pro návštěvníky z bezpečnostních důvodů zcela uzavřít na několik let. Požáry ve svazích jsou často spojené s destabilizací kamenů ve skalním svahu, či destabilizací stromů. Je to takové množství materiálů, které nejde snadno uklidit a pak se musí i několik let počkat na to, než se zase nějakým způsobem stabilizuje. Kdyby tento region přišel o svůj hlavní turistický magnet, tak by to mělo ohromné dopady na regionální turistiku, protože velké množství provozovatelů či poskytovatelů turistických služeb, by se mohlo dostat do problémů.