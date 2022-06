Na Děčínsku hoří les. Podle odhadů požár zasáhl čtyři hektary

Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek, uvedli na Twitteru. V Česku platí kvůli vysokým teplotám a suchu výstraha před vysokým rizikem vzniku požárů, polevit by mělo toto nebezpečí až v pondělí s přechodem studené fronty, kterou má provázet déšť.

HZS Ústeckého kraje @HzsUlk Jednotky zasahují u požáru lesního porostu u Srbské kamenice. Odhad zasažené plochy jsou 4 ha. Zasahuje sedm jednotek a vrtulník. Byl vyhlášen druhý stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek. oblíbit odpovědět

Od pátečních 16:00 už hasiči v Ústeckém kraji vyjížděli pěti požárům travních porostů a čtyřem požárům lesního porostu. Většina z nich byla malého rozsahu.

Často šlo o nedohašené ohniště. Výjimkou byl požár hrabanky a lesního porostu u obce Kryry na Lounsku, který by na větší ploše a hasiči se tam dokonce museli vrátit, výjimkou co do rozsahu je také právě aktuální požár na Děčínsku.