Nárok dědiců na sbírky zámku Opočno se musí znovu projednat, řekl Ústavní soud

Na zámku jsou cenné sbírky Rodová obrazárna vznikla na konci 18. století za Františka Gundakara Colloredo-Mansfelda. Zahrnuje vynikající díla benátské a neapolské školy, dokumentuje vývoj italské malby od 16. do 18. století. Jsou v ní díla z okruhu Tintoretta či Raffaela. Colloredové obrazy původně vystavovali nedaleko Vídně a v Praze, v polovině 19. století se sbírka scelila a od roku 1895 je v Opočně. Poté, co se v roce 2013 dědička nedohodla s památkáři na pronájmu opočenského letohrádku pro kulturní akce, odvezla svou část obrazů na zámek Dobříš a následoval ji i bratranec. Tím tehdy státní zámek přišel asi o šedesát obrazů a musel je nahrazovat jinými plátny.

Sbírka historických zbraní čítá na deset tisíc kusů a dokumentuje vývoj evropské výzbroje a válečnictví od konce 15. století do první světové války. Jsou v ní například šavle jatagany z Bosny a Hercegoviny, indické sekery a kolekce dýk a šavlí z jihovýchodní Asie. Etnografickou sbírku artefaktů z černé Afriky shromáždil a začátkem 20. století zpřístupnil nevlastní dědeček Kristiny Colloredo-Mansfeldové Josef. Ten podnikl dvě cesty do jižního Súdánu. Součástí sbírky jsou i indiánské předměty.