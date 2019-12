Firma odmítá platit za zpožděné otevření hotelu, Jičín zvažuje žalobu

Společnost Hotel Start Jičín dál odmítá zaplatit pokutu, kterou po ní chce město za zpožděné otevření hotelu reStart v roce 2018.

Radní proto pověřili starostu Jana Malého (ANO) uzavřením smlouvy o poskytování právní pomoci s jednou z hradeckých advokátních kanceláří.

Už před časem radnice firmě poslala předžalobní upomínku, odezvy se však nedočkala a nyní se zdá, že věc může skončit až u soudu.



„Nedá se nic jiného dělat. Firmě jsme poslali předžalobní výzvu, ta nezaplatila ani se neozvala. Dál není na co čekat. Na jejich místě bych se ozval a jednal. Ale přece jim nebudu volat já a ptát se, jestli by to nemohli zaplatit, to bych byl blázen. Zpoždění tam bylo a my máme právo vyúčtovat smluvní pokutu. Pokud zástupci firmy tvrdí opak, musí rozhodnout soud,“ řekl ještě před středečním zastupitelstvem starosta Malý.

Příběh, který připomíná zákopovou válku, začal již v roce 2010 prodejem hotelu za 12 milionů korun a podpisem smlouvy. Podle ní měla firma Hotel Start Jičín zchátralý objekt opravit a zprovoznit.



Termín otevření však nesplnila a několikrát požádala o jeho odložení, s čímž město vždy souhlasilo, přitom však smluvní pokuta stále narůstala.

Poslední termín byl stanoven na konec dubna 2018, firma však hotel otevřela až v létě. Její vedení poukazuje na to, že zdržení bylo „pouze v týdnech“, radnice oponuje, že podle smlouvy to nemá na výši pokuty vliv.



„Bylo to už třetí prodloužení a dohoda byla taková, že za každý další rok se částka navýší. Původně to bylo 300 tisíc korun, poté přibylo ještě dvakrát sto tisíc. Zpoždění stačí třeba i jen dva dny, zkrátka to 1. května 2018 otevřené nebylo. Firma tvrdí, že se zpozdila jen o týdny a pokuta se má proto snížit, ale tak to není. Smluvní pokuta byla uložena podle dohody. Objekt odevzdaný nebyl a městu vznikl nárok na uplatnění pokuty,“ uvedl starosta Malý.

Místo poděkování soud

„Čekal jsem, že nám město poděkuje a ne, že nás dá k soudu. Přes našeho právního zástupce jsme s městem jednali, ale není dobrá vůle se s námi sejít. Vedení radnice se k nám do hotelu odmítá přijít podívat, připadá mi, že to s námi vůbec nechce řešit,“ oponoval jednatel společnosti Hotel Start Jičín Jan Ent.

„Stejně jako v obchodování či v manželství je třeba vůle z obou stran. Nemáme spor s městem, ale s jeho vedením. My se snažíme, abychom se domluvili, ale narážíme na bariéru nevraživosti,“ řekl jednatel Ent, podle kterého město na tom, že se hotel podařilo otevřít se zpožděním, má podíl.

„Jedním z důvodů bylo třeba to, že jsme museli nejdřív zkolaudovat parkoviště. Abychom mohli zkolaudovat hotel, museli jsme mít určitý počet parkovacích míst. Zdržení nastalo proto, že město potřebovalo na parkovišti přeložit nějaký kabel a sloup. Že na zpoždění mělo vliv město, není naše tvrzení, to je prostě pravda,“ tvrdil Ent.

O odpuštění pokuty nehlasovali, sejdou se v lednu

Čekalo se, zda ještě nějak zasáhnou jičínští zastupitelé ve středu 18. prosince. Někteří údajně chtěli žádat o prominutí pokuty firmě. O tom se ale nakonec nehlasovalo, debata ale zabrala asi hodinu.

„Zastupitelé se dohodli, že se obě strany sporu sejdou k jednání v lednu příštího roku,“ potvrdil mluvčí jičínské radnice Jan Jireš.

„Za naši společnost celou dobu říkáme, že si nejsme vědomi toho, že bychom měli nějakou pokutu platit. Před deseti lety nám město tleskalo, že jsme tu barabiznu koupili. To samé jsme čekali po dostavbě hotelu, ale dočkali jsme se vypískání,“ uzavřel Ent.

Starosta i přes proklamace o soudní žalobě přesto tvrdí, že věří v dohodu. „Stále však netuším, jak se ke smluvní pokutě firma postaví. Vždyť mohla zastupitelstvo požádat o její snížení. Ale přece jim to nemůžu nabízet já. Samozřejmě nevím, jak by se k tomu postavili zastupitelé, ale ta možnost existuje. Já to však iniciovat nebudu, to musejí udělat zástupci firmy,“ vzkazoval starosta.

Přestože se termín otevření několikrát posunul a pokuta mezitím narůstala, pokud by firma splnila ten poslední, současné půtky by nenastaly. Město by sankce nevyžadovalo.



„Smluvní dokumentace včetně všech dodatků, které byly schvalovány, stanovovala určité termíny zprovoznění. Ty se v čase posouvaly, nicméně neodpouštěly kumulaci roční pokuty. Za každý rok prodlení po podpisu smlouvy byla pokuta 100 tisíc korun. Pokud by to zprovoznili v termínu, tak by žádná pokuta vyžadována nebyla,“ potvrzuje Jireš.