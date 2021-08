Edukátorky sepsaly průvodce nejen pro děti po Galerii moderního (č)umění

Ukázka: Koho možná potkáte První hlas, který k vám, tedy k návštěvníkovi, dolehne, bude nejspíš hlas paní pokladní. Zajímá ji, zda jdete na výstavu, nebo na nějakou jinou akci, třeba přednášku. Někdo přece musí vybírat vstupné, kromě toho paní pokladní má pod palcem informace o tom, jaká výstava nebo konkrétní program se v daný den konají. Každá kulturní instituce (a nejen kulturní) si vede velmi dobrý přehled o tom, kolik návštěvníků do ní ročně zavítá. Tady jsou to tisíce lidí. Záleží na výstavě, na době jejího konání a svou roli hraje ještě hodně dalších vlivů. Kustod, který má na starost hlídání uměleckých děl, vás nejspíš upozorní na to, abyste svým batohem nedrkli do nějaké sochy. A to se nesmí stát, takže vše uschovat do skříňky, šup šup. Na co ještě kustodi dbají? Třeba na vzdálenost jednoho metru, kterou je třeba udržovat vůči vystaveným uměleckým dílům. Spousta kustodů zároveň zná zajímavosti o výstavě a rádi se o ně s návštěvníkem podělí. Do otáčivých dveří se valí skupina školáků a proti nim se ze schodů řítí edukátorka, která pro ně má připravený interaktivní program ve stálé expozici zakončený společnou tvorbou. Edukátorka vysvětluje návštěvníkům každého věku, co vlastně v galerii uvidí. Věnuje se nejen školám, dětem, studentům, dospělákům, seniorům, ale také lidem s hendikepem. Zatímco školáci mají o program postaráno a baví se o vystavených dílech v expozici, vůbec netuší, že za výstavními panely právě montuje rozbitou kličku od okna pan údržbář. Nutno podotknout, že zrovna on se o budovu stará rekordní počet let. Je více spjatý s budovou jako takovou než s tím, co v ní kdy sídlilo. Pracoval zde ještě dříve, než se tu zabydlela galerie. Víte, kdo to je? Když potkáte staršího pána v montérkách a pruhovaném svetru, určitě ho pozdravte. Digitální vodováhu, hřebíky a štafle už si do výstavy nese výstavář, to aby obrazy na stěnách dobře držely a byly zajištěné. Většina děl totiž potřebuje nějak připevnit, přivrtat, ukotvit nebo zavěsit, a k tomu je třeba někoho šikovného a zručného, kdo nemá strach z výšek...