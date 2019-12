Řezbář Vítek oslavil devadesátiny. Proslul loutkami Enšpígla i Fausta

Göteborg 30. 12. 74



Vážený pane Vítek,

když jsem uviděl Vaší scénu a Vaše divadlo, měl jsem pouze jeden pocit. Že jsem něco v životě propásl. Setkání s Vámi. Osobní i pracovní. Zalyká mě to, když si uvědomuji, co všechno cítím a poznávám ve Vaší práci. Obsah pojmu profese dostává nové významy, protože shrnuje a navazuje na staletí výtvarného kumštu, na to nejlepší z nejlepšího a současně všechno přenáší do zcela nové, jedinečné hodnoty, do řeči tohoto času, v němž žijeme. Vám nelze blahopřát, protože pro Vás neplatí povrchní slova, kterými bych směl ocenit Vaše dílo. Ale lze říct zaplať Bůh, že existuje. Že Vaše milá paní i Vy můžete pracovat. Ať je Vám i Vašemu Davidovi dobře, tak dobře, jak to jen jde, a jestli se Vám ještě jednou může podařit stvořit něco podobného jako Enšpígl, pak to stojí zato žít.

Pozdravujeme Vás, když dovolíte, Vaši — Marie a Alfréd Radok