Část hradecké koalice protlačila s pomocí KSČM správce fotbalového stadionu

Koalice v Hradci Králové se s opozicí nemůže shodnout na tom, jak velký či naopak malý a navíc bezcharakterní krůček město při přípravě budování fotbalového stadionu v pondělí večer udělalo.

Zatímco členové koalice ODS a ANO považují odsouhlasený výběr správce stavby za zásadní, některé opoziční strany včetně koaliční Změny a Zelených mají zcela jiný slovník.



ODS a ANO podpořili tři hlasy komunistů i fotbalový skaut FC Hradec Ladislav Škorpil (HDK) a návrh jmenovat správcem společnost Arcadis Czech Republic prošel. Za své služby chce po městu 31,8 milionu korun. Za velmi podobnou cenu má pro srovnání v Nové Pace vzniknout sportovní hala.

Právě cena za správcovství se stala odrazovým můstkem pro odpůrce uzavření smlouvy s firmou Arcadis. Původní vítěz tendru Iko Invest, který však od smlouvy sám odstoupil, totiž nabídl cenu jen 7,8 milionu.

Například Pavlína Springerová (HDK) srovnala služby hradeckého správce s „dozorcem“ stavby nového sídla Nejvyššího kontrolního úřadu v Praze. Hradec podle ní zaplatí 5,3 procenta z celkové ceny stadionu, neboť maximem města je 605 milionů, městská část Holešovice vydá pouze 2,03 procenta z finální částky.



Je to cesta do pekel, tvrdí zastupitelka

„S touto částkou se pohybujeme na velmi tenkém ledě. Je to cesta do pekel a ti, co budou hlasovat pro, budou za hranou,“ řekla prorektorka Univerzity Hradec Králové.

Přímo na posledním zasedání rady města se rozhořela dosud nejvážnější koaliční krize. Změna se totiž otevřeně přidala na stranu opozice, když podepsala nótu proti uzavření zakázky na správce stavby fotbalového stadionu. Tato „klukovina“, což je výraz, který použila náměstkyně za ANO Věra Pourová, jí vynesla zlobu koaličních partnerů, ale nesouhlas dala najevo i na zastupitelstvu.

„Pokud máme dva zájemce a ten druhý je čtyřikrát dražší, je to prokorupční prostředí. Nejlepší by bylo vypsat soutěž znovu, protože by to neznamenalo ani časové zdržení,“ argumentoval náměstek primátora Martin Hanousek.

Návrh na opakování soutěže neprošel

Proti byli i Piráti, kteří proces označili za šitý horkou jehlou. „Vyvoláváte dojem přelomového hlasování, přitom zdržení v případě vypsání nové soutěže by bylo maximálně v jednotkách týdnů. Pane náměstku, kdybyste postupoval správně, už bychom byli daleko dál,“ obrátil se zastupitel Aleš Dohnal na Jiřího Bláhu, který má na starost investiční akce.

Průchod frustraci dal také zastupitel HDK Jan Holásek, který bezprostředně po hlasování na Facebook vyvěsil emotivní vzkaz.

„Postavíme stadion za každou cenu. Asi takhle uvažovali zastupitelé, kteří zvedli ruku pro uzavření smlouvy s firmou Arcadis. Nabídka, jejíž cena odpovídá spíše stavbě národního stadionu v Anglii, dostala přednost před řešením, které jsme navrhovali. To, že koronavirová krize bude mít dopady v následujících letech a logicky se dotkne i příjmů a rozpočtů samospráv, očividně nehrálo roli. Prostě se řeklo, že se to udělá. Za jakoukoliv cenu. Protože moc projektů, kterými by se současná koalice mohla prezentovat, není,“ míní Holásek, jenž neúspěšně navrhl opakování soutěže na správce stavby.

Noční jednání sledovali fandové

O tom, že i koalice má v zásobě emotivní projevy, dal vědět primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

„Jestliže dnes neschválíme správce, budeme otálet s vyhlášením zhotovitele. Pokud jej neschválíme, bude to znamenat faktický konec projektu. Ale pokud ano, máme šanci dosáhnout na 150 milionů korun dotace od agentury sportu. Dalším odsouváním bychom klub odsoudili k nedůstojným podmínkám. Mrzí mě, že existuje skupina lidí, kteří nám to chtějí pokazit. O důvodech se můžeme jen domnívat,“ řekl Hrabálek.

Odměnou primátorovi byl potlesk fotbalových fandů, kteří sledovali nekonečné jednání zastupitelstva. Vleklo se sedm hodin až do tři čtvrtě na jedenáct v noci.

Podle náměstka Jiřího Bláhy (ODS) jméno vybrané společnosti dává záruku dobře odvedené práce a jmenoval některé projekty, nad kterými Arcadis držela dohled. Bláha také zmínil, že veřejná soutěž na dodavatele stadionu by mohla na zastupitelstvu padnout 31. srpna a stavět by se mohlo začít už v roce 2021.

Sportovní agentura slíbila dotaci až 150 milionů

Hnacím motorem ve prospěch rychlého výběru správce stavby se stal i slib Národní sportovní agentury dotace až ve výši 150 milionů korun. Podle interpretace koalice město odpovědělo na doplňující dotazy a nyní čeká na garanci.

O možné dotaci se začalo mluvit již v únoru, kdy si stadion v Malšovicích prohlédl premiér Andrej Babiš (ANO). „Je to tady strašný, tak tohle je ale úplně hrozný. To jsem snad ještě neviděl, možná v Brně mají něco podobného,“ pronesl s údivem.

„Příslib zněl jednoznačně. Jsou to přísliby, ale mají větší hodnotu než před několika lety stanovisko Pelty,“ zmínil Jiří Langer (ANO) jméno někdejšího bosse Fotbalové asociace České republiky, jenž minulý týden u soudu odmítl vinu v kauze manipulací se sportovními dotacemi ministerstva školství.

„Jsme v seznamu prioritních staveb na příští rok. Podmínkou je, že musíme začít stavět. Jestliže nezačneme, ze seznamu vypadáváme,“ konstatoval Jiří Mašek (ANO).

Klub je na pokraji klinické smrti, varuje předseda

Apel k zastupitelům minulý týden vyslal i klub, respektive předseda představenstva Jan Michálek, podle kterého s (ne)výstavbou zdaleka nesouvisí jen sportovní stagnace nebo ekonomický propad.

„Už teď jsme kvůli naprosto nevyhovujícímu stadionu na pokraji klinické smrti, a kdyby se tento stav prodlužoval, může to v budoucnu vést až k zániku klubu,“ upozornil bývalý zastupitel ODS.

Hradecký fotbalový stadion by měl podle náměstka Bláhy splňovat kategorii UEFA 4, tedy pro pořádání mezinárodních utkání. Jeho plusem by podle koalice měla být takzvaná multifunkčnost. Společnost Arcadis bude pracovat na kontrole zadávací dokumentace, na starost bude mít i technický dozor a koordinační činnosti při realizaci stavby.