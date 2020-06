Zakázka na stavbu stadionu v Hradci způsobila další silný otřes koalice

Jaký dopad to bude mít na další fungování a složení hradecké vlády, rozhodne ještě v červnu jednání koalice. Přestože se nedá vyloučit ani rozpad, podle vyjádření primátora a jeho náměstků je pravděpodobnější spíš smírné řešení.

Jedním z nejdůležitějších bodů úterního jednání rady města bylo rozhodnutí o přijetí nabídky společnosti Arcadis, jež v prvním tendru na správu stavby stadionu nabídla cenu 31,8 milionu korun bez DPH. Už dopoledne opoziční strany v čele s Hradeckým demokratickým klubem (HDK) měly hotový dopis primátorovi, ve kterém poukazovaly na údajně předraženou zakázku. Žádaly, aby z jejich pohledu pochybnou smlouvu veřejně projednalo zastupitelstvo.

„Právě v době, kdy jsme se domlouvali, že tento bod nemůžeme rozhodnout v radě sami a posuneme to na zastupitelstvo, se pan kolega Záruba sebral - zřejmě měl komplice - a ten papír šel podepsat,“ popisuje dění na radě hradecký primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

ODS a ANO chtějí vysvětlení

Podle náměstka primátora Martina Hanouska se radní Změny a Zelených přidali na stranu opozice i proto, že o hlasování ke smlouvě o správci stavby na jednání rady se dozvěděli až z médií.

„Bylo by ideálnější, kdybychom to řešili předem v koalici. Chtěli jsme veřejnou debatu, ta však byla bez nás, a proto jsme se připojili k dopisu, který kromě KSČM podepsala celá opozice. Nakonec i rada uznala, že je to bod (smlouva o správci - pozn. red.), který by měl projednán na zastupitelstvu,“ říká Hanousek. Ten si už v dubnu stěžoval, že koaliční partneři bez vědomí Změny a Zelených vyjednávali o kontroverzní silnici vedoucí okrajem přírodní památky Na Plachtě.

Občanští demokraté a hnutí ANO, kteří mají v koalici 16 hlasů oproti třem patřícím Změně a Zeleným, se netají silným znepokojením a na koaličním jednání budou chtít slyšet vysvětlení.

„Když jsem ten dopis viděla, původně jsem to považovala za hloupost a klukovinu a říkala jsem si, že to jsou mladí a nezralí kluci, kteří nedomýšlí svoje jednání. Na druhou stranu je třeba říct, že je to krok velmi neetický. V okamžiku, kdy jedná rada, někde pobíhat a schvalovat jakýsi dokument s opozicí, je podle mě na hranici slušnosti. Budu chtít, aby nám Změna a Zelení řekli, jak si dál představují spolupráci,“ zdůrazňuje náměstkyně Věra Pourová (ANO).

„Podle mě se ukázalo, kdo má skutečně zájem na tom, aby se stadion postavil a kdo tu stavbu neguje. Přirozeně se nám to nelíbilo a nepovažujeme to za akt, s kterým by měla vystupovat koaliční strana. Dopis nás v podstatě osočuje z něčeho, co nechceme dělat a co není pravda,“ připomíná primátor.

Podle něj se nejbližší schůzka trojkoalice bude zabývat „skutečně vážnými otázkami“, ale zároveň si nemyslí, že podpis Záruby by měl znamenat konec koalice. Podobný názor má i náměstkyně Monika Štayrová (ANO), podle které byl otřes „možná důsledkem nekomunikace“.

„Nejsem si zcela jistý, že v tomto případě jde o stadion, spíš si myslím, že zkoušíme, co vydržíme. Na stole bude otázka chování jednotlivých členů koalice. Budeme si muset znovu vymezit mantinely, jak se chovat, abychom mohli spolupracovat. Přestože nás napadají nevybíravě a sprostě ze všech stran, ta spolupráce funguje a koalice je funkční,“ míní Hrabálek a spojenectví Změny a Zelených s opozicí přirovnává k vražení kudly do boku.

„Dopis pokládám za zcela zbytečný, je to věc, která možná upoutá mediální pozornost. Svému koaličnímu partnerovi do hlavy nevidím ani vidět nechci. Je na něm, jak si chce svůj postup obhájit před veřejností i před ostatními. I to, zda se chová korektně nebo naopak,“ nechce soudit náměstek primátora Jiří Bláha (ODS).

Dohra bude na zastupitelstvu

Podpis Záruby pod dopisem opozice však podle Hanouska zbytečný nebyl.

„Deklaruje, že je tu širší politická shoda a že by bod správce stavby měl být projednán na zastupitelstvu. Proto jsem rád, že se na tom rada shodla,“ říká Hanousek. Ani on nevidí důvod, proč by současná koalice i přes úterní otřes neměla pokračovat ve stejném složení.

Dopis bude mít dohru nejen při jednání koaličních stran, ale i v pondělí 29. června na zasedání zastupitelstva. Dá se očekávat ostrá debata. Opozice i koaliční Změna se totiž domnívají, že nabídka firmy Arcadis je předražená. Původní vítěz tendru nabídl cenu 7,8 milionu korun bez DPH, od zakázky odstoupil a zbyla tedy už jen nabídka Arcadisu znějící na cenu 31,8 milionu bez DPH.

„Nabídka je o 300 procent dražší než vítězná. Tato nabídka zároveň představuje cca pět procent hodnoty celé zakázky, přičemž tržní standard v obdobných případech činí maximálně cca 2,5 procenta. Předmětná nabídka je tak nejméně dvakrát dražší, než je cena obvyklá,“ stojí v dopisu.

„Uzavření smlouvy s Arcadisem nepodporujeme. Ta zakázka by se buď měla přesoutěžit, abychom ověřili cenu, anebo zvolit jiné řešení, tedy například, že by přípravu stavby na sebe vzalo investiční oddělení,“ navrhuje Hanousek.

Náměstek Bláha však upozorňuje, že od správcovství stavby firmou Arcadis lze očekávat významné úspory a zmiňuje, že součet ceny za správcovství stavby i za stavbu celého stadionu by neměl překročit již dříve avizovaných 605 milionů korun bez DPH.

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Aleš Dohnal zároveň občanským demokratům a ANO před příštím zasedáním zastupitelstva připomíná nemilou novinku: opozice může mít navrch.

„Uzavření smlouvy s Arcadisem odmítá 15 opozičních a tři koaliční zastupitelé. Hnutí ANO a ODS, které disponují 16 hlasy, veřejně deklarovaly záměr smlouvu se společností Arcadis uzavřít. Většina v zastupitelstvu je 19 hlasů. Na významu tím získává zastupitelský klub KSČM. A komunisté fungují v hradeckém zastupitelstvu stejně jako ve Sněmovně. Za ohlodanou kost ve správné chvíli dokážou odhodit své takzvané ideály a podpořit v podstatě cokoliv,“ uvádí Dohnal.